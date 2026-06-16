Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 17-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-6-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α' Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά του: Ιωάννα και Δημοσθένης, Μαρία και Κωνσταντίνος
Τα εγγόνια του: Δημήτρης, Ανδριάνα, Λυδία, Φώτης
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις στο σύλλογο "Το Χαμόγελο του παιδιού".
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΣΚΟΥΡΛΑ
ΕΤΩΝ 97
Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-6-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίου Φανουρίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΑΚΡΙΒΗ ( χήρα ) ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΠΩ ( χήρα )
ΠΑΝ. ΚΟΛΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΚΟΛΛΙΑ, ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΗΛ. ΚΟΛΛΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΜΟΥΡΤΖΗ
(ΕΤΩΝ 90)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΡΤΖΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΥΡΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΑΣΗΜΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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