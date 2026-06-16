Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 17-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-6-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α' Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά του: Ιωάννα και Δημοσθένης, Μαρία και Κωνσταντίνος

Τα εγγόνια του: Δημήτρης, Ανδριάνα, Λυδία, Φώτης

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις στο σύλλογο "Το Χαμόγελο του παιδιού".

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΣΚΟΥΡΛΑ

ΕΤΩΝ 97

Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-6-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίου Φανουρίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΗ ( χήρα ) ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΠΩ ( χήρα )

ΠΑΝ. ΚΟΛΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΚΟΛΛΙΑ, ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΗΛ. ΚΟΛΛΙΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΟΛΙΤΗ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΜΟΥΡΤΖΗ

(ΕΤΩΝ 90)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΡΤΖΗ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΥΡΤΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ,

ΑΣΗΜΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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