Κρίσιμες ώρες για την Μάρω Κοντού- Στο νοσοκομείο με αναπνευστικό πρόβλημα

«Μιλάμε για μια γυναίκα ηλικιωμένη, κάνουν ότι μπορούνε, ελπίζουμε να τα καταφέρει»
Κρίσιμες ώρες για τη Μάρω Κοντού η οποία εισήχθη χθες το βράδυ το βράδυ στο νοσοκομείο «Αττικόν» με έντονη δυσφορία και αναπνευστικά προβλήματα.
Η 92χρονη ηθοποιός, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, εισήχθη με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα και παρακολουθείται από γιατρούς στην καρδιολογική κλινική.
Η κατάστασή της, χρακτηρίζεται σοβαρή ενώ, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, οι γιατροί καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να γίνει καλά, ενώ, παράλληλα τόνισε ότι η επιδείνωση της υγείας της δεν προκλήθηκε από κάποια ίωση: «Μιλάμε για μια γυναίκα ηλικιωμένη, κάνουν ότι μπορούνε, ελπίζουμε να τα καταφέρει»
Προς το παρόν δεν απαιτείται η εισαγωγή της στην εντατική.
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