Ναύπλιο: Ο θάνατος της 55χρονης νοσηλεύτριας δεν συνδέεται με τους Ρομά

Ερωτήματα αλλά και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, το απόγευμα της Δευτέρας, εν ώρα υπηρεσίας.

Η 55χρονη δούλευε στα επείγοντα όταν μεταφέρθηκαν τραυματίες από τροχαίο, κάτι που φέρεται να οδήγησε την άτυχη γυναίκα σε τόσο στρες που έπαθε ανακοπή.

Η διοίκηση και όλο το προσωπικό του νοσοκομείο εκφράζουν τη θλίψη τους για τον χαμό της. «Έφυγε από κοντά μας ξαφνικά την ώρα του καθήκοντος παρέχοντας μέχρι τελευταία στιγμή τις υπηρεσίες της», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

Άδωνις Γεωργιάδης: Το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά

Σε δήλωση προχώρησε και ο υπουργός Υγείας αναπαράγοντας τη δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή: «Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες». Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες. Συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

«Το Νοσοκομείο Ναυπλίου με θλίψη αποχαιρετά ένα αγαπημένο μέλος του, τη νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη, που έφυγε από κοντά μας ξαφνικά την ώρα του καθήκοντος παρέχοντας μέχρι τελευταία στιγμή τις υπηρεσίες της.

Η διοίκηση και όλο το προσωπικό εκφράζει τη συμπαράστασή του και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της».

Το χρονικό

Εν ώρα υπηρεσίας άφησε την τελευταία της πνοή μια 55χρονη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Ναυπλίου το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα Επείγοντα.

Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.