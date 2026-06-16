Φονικό στον Λόγγο: Αναμένεται νέα κατάθεση από τον μάρτυρα -κλειδί

Έχει περάσει μια εβδομάδα από τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο στο Αίγιο όπου ένας 65χρονος Ιταλός κατηγορείται ότι σκότωσε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της και οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Ο άνθρωπος που αντίκρυσε πρώτος το σοκαριστικό θέαμα της δολοφονίας στο Αίγιο, αναμένεται τις επόμενες ώρες να βρεθεί και πάλι ενώπιον των ανακριτικών αρχών προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, καθώς κάθε επιπλέον λεπτομέρεια μπορεί να ξεκλειδώσει και άλλα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν το στυγερό έγκλημα.

Πρόκειται για τον γείτονα του ζευγαριού ο οποίος δέχτηκε τηλεφώνημα από τον 65χρονο Ιταλό τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης (09.06.2026) και του ζητούσε τη βοήθειά του. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος αμέσως έσπευσε στο σπίτι, όπου εκεί είδε νεκρούς μητέρα και γιο, και τον Ιταλό να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο 65χρονος του ανάφερε ότι δεν ήξερε τι είχε συμβεί και αμέσως τότε ο γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο 65χρονος που έχει προφυλακιστεί συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι είναι αθώος και να ζήτα μέσω των δικηγόρων του να ελεγχθούν ακόμα και ιατρικοί φάκελοι των δύο θυμάτων. Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν ακόμα και σήμερα, επτά ημέρες μετά το έγκλημα να αναζητούν επιπλέον ενοχοποιητικά στοιχεία.

Εκτός από τα δύο στελέχη του Ανθρωποκτονιών της Αττικής που έχουν σπεύσει στο Αίγιο, στον τόπο της δολοφονίας βρίσκονται κι άνδρες των Εγκληματολογικών Εργαστήριών και της σήμανσης της ΕΛ. ΑΣ. Όλοι τους προσπαθούν να εντοπίσουν και άλλα στοιχεία, όπως το σημείο που μπορεί να βρίσκεται το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης αλλά και βιολογικό υλικό ή αντικείμενα που θα δένουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

Παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα dna που έχουν παρθεί από τα νύχια της 54χρονης. Κι αυτό γιατί σε περίπτωση που εντοπιστεί γενετικό υλικό του φερόμενου δράστη στα νύχια του θύματος θα σημαίνει ότι οι δύο τους έχουν παλέψει.

Οι αστυνομικοί παράλληλα περιμένουν από τα εγκληματολογικά και τα αποτελέσματα από πυρίτιδα που τυχόν να εντοπίστηκε στα χέρια του Ιταλού. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο θα αποδεικνύεται κι επιστημονικά ότι ο 65χρονος ήταν αυτός που πυροβόλησε με το φλόμπερ τον 26χρονο Ολύμπιο.