Οι 5 πιο ιστορικές Εκκλησίες και Μονές της Αχαΐας

Στην πόλη του Αιγίου και στο παραλιακό μέτωπό της, ο εντυπωσιακός ναός της Ζωοδόχου Πηγής, γνωστότερος ως Παναγία Τρυπητή, θεωρείται προσκύνημα και θρησκευτικός προορισμός πανελλήνιας εμβέλειας.

Το νεοκλασικής αρχιτεκτονικής διώροφο δημιούργημα, με την εξωτερική του μορφή να θυμίζει εκείνο της Παναγίας της Τήνου, λαξεύτηκε σε απότομο βράχο, μέσα σε σπήλαιο, σε τρύπα δηλαδή, εξ ου και η άλλη ονομασία του, και φέρεται να ιδρύθηκε στα μέσα του 16ου αιώνα. Αιτία ένας ναυαγός που, σύμφωνα με την παράδοση, μέσα στην απελπισία του διέκρινε φως και σημάδι ελπίδας και, οδηγούμενος με όλες τις δυνάμεις του εκεί, ανακάλυψε σε σπηλιά τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.

Έχοντας πάρει τη σημερινή του μορφή κατά τον 19ο αιώνα, ο ναός έχει υποβλητική μεγαλοπρέπεια και σε αυτό συμβάλλουν η αναγεννησιακού ρυθμού μαρμάρινη σκάλα 150 σκαλοπατιών, οι φροντισμένοι κήποι και τα εντυπωσιακά σιντριβάνια στον προαύλιο χώρο, αλλά και ο πυκνός κυπαρισσώνας που τον περιβάλλει.

Στην είσοδο του ναού υπάρχει το αγίασμα και από κρήνη με σταυροειδές σχήμα χύνεται σε μαρμάρινη λεκάνη. Στο εσωτερικό του ναού δεσπόζει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, αλλά και μια σπάνια εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που παριστάνεται πεζός και όχι έφιππος, ενώ υπάρχουν αγιογραφίες του 19ου αιώνα καθώς και ιδιαίτερος ξυλόγλυπτος διάκοσμος.

Η εκκλησία εορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου, οπότε και γίνεται περιφορά της ιερής εικόνας στην πόλη με μεγάλες τιμές.