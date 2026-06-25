Μια βόλτα στο ωραιότερο πάρκο της Πάτρας

Ίσως το ωραιότερο πάρκο της Πάτρας είναι το Μυκηναϊκό Πάρκο Πατρών στη Βούντενη.

Πέρα από τη σημαντική ιστορική του σημασία ο επισκέπτης μπορεί να κάνει μια ευχάριστη βόλτα σε ένα καταπράσινο τοπίο 3,5 χιλιομέτρων και να απολαύσει από το ύψωμα στον οικισμό την πανοραμική θέα προς τον Πατραϊκό κόλπο, τη Γέφυρα και τα βουνά, Βαράσοβα, Κλόκοβα (παλιοβούνα) και Ριγάνι.

Το πάρκο είναι ένας Μυκηναϊκός οικισμός που κατοικήθηκε από το 1500 έως το 1000πχ. Η θέση του στο πλάτωμα Μπόρτζι έδινε στους κατοίκους μια αίσθηση ασφάλειας εξαιτίας της φυσικής οχύρωσης του τοπίου και τον έλεγχο του θαλάσσιου ορίζοντα. Ο οικισμός αυτός δεν ήταν ο μοναδικός στην περιοχή. Υπήρχαν κι άλλοι οικισμοί στα πεδινά. Αλλά ήταν το κέντρο μιας κοινότητας και το σημείο συγκέντρωσης σε περίπτωση κινδύνου.

Επιπλέον το μαλακό πέτρωμα ήταν ιδανικό για τη διάνοιξη των θαλαµωτών τάφων. Κάποιοι τάφοι εξαιτίας των διαστάσεών και των αρχιτεκτονικών λεπτομεριών τους πρέπει να ανήκαν σε αξιωµατούχους. Οι νεκροί συνοδεύονταν από αντικείµενα καθηµερινής χρήσης όπως αγγεία, κοσµήµατα, εργαλεία, όπλα και σκεύη, χρήσιµα στη ζωή και απαραίτητα - όπως πίστευαν - στο µεταθανάτιο ταξίδι.

Η µελέτη των αντικειµένων αυτών αποκάλυψε στοιχεία που υποδηλώνουν τον πλούτο και την ευηµερία των κατοίκων της Βούντενης, τις εµπορικές και πολιτιστικές επαφές µε άλλες περιοχές, κοντινές (Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολιδα, Κορινθία) ή πιο µακρινές (Κρήτη, Ιταλία, Συροπαλαιστίνη, Ανατολία) και αναδεικνύουν τον οικισµό της Βούντενης ως ένα σπουδαίο µυκηναϊκό κέντρο της Αχαΐας.

Τα ευρήματα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Τηλ. 2610 459254

Εισιτήριο: Ολόκληρο: €6, Μειωμένο: €3

Ώρες Επίσκεψης: 08:30 - 15:30

Κλειστό κάθε Τρίτη και τις επίσημες αργίες

Α.Μ.Ε.Α. Υπάρχει πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα (χώροι στάθμευσης, χώροι υγιεινής)