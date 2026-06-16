Στο μικροσκόπιο του Τραμπ όσοι αντιδρούν στη συμφωνία με το Ιράν: Πιθανή αποπομπή για Χέγκσεθ και Ράτκλιφ, καμία απειλή για τον Ρούμπιο

Σενάριο εκκαθαρίσεων στον Λευκό Οίκο μετά τη συμφωνία με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης ανώτερων αξιωματούχων που αντιτάχθηκαν στη συμφωνία με το Ιράν, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Hayom.

«Η διαμάχη (με το Ιράν) έχει λήξει. Όποιος αντιτάχθηκε στη συμφωνία ενδέχεται να πληρώσει προσωπικό τίμημα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, περιγράφοντας το παρασκήνιο των συζητήσεων για τη Μέση Ανατολή στον Λευκό Οίκο, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και τους στενούς του συνεργάτες.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζεται να διατηρεί προς το παρόν ένα είδος πολιτικής «ασυλίας». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης απέφυγε να ασκήσει δημόσια κριτική στη συμφωνία και εξακολουθεί να χαίρει υψηλής αποδοχής εντός της κυβέρνησης.

Πριν από μερικές εβδομάδες είχε γίνει γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερα έντονη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία σημειώθηκαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ βασικών στελεχών της κυβέρνησης, ακόμη και μεταξύ του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του ίδιου του Τραμπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συμμετείχαν στις επαφές με το Ιράν, υποστήριξαν την επίτευξη συμφωνίας με το καθεστώς της Τεχεράνης. Η θέση τους βασιζόταν στην εκτίμηση ότι το ιρανικό καθεστώς δεν πρόκειται να καταρρεύσει στο άμεσο μέλλον, αλλά και στις πιέσεις που ασκούσαν ορισμένες χώρες του Κόλπου, με κυριότερο το Κατάρ.

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, με τη στήριξη ανώτερων στελεχών του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υποστήριξαν ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε πορεία αποδυνάμωσης λόγω της οικονομικής πίεσης και ότι η περαιτέρω ενίσχυση των κυρώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε υποχώρηση της Τεχεράνης είτε ακόμη και σε αλλαγή καθεστώτος.