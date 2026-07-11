Καλοκαιρινοί προορισμοί κοντά στην Πάτρα

Για καλοκαιρινές αποδράσεις κοντά στην Πάτρα, υπάρχουν πολλές επιλογές, από παραθαλάσσιες περιοχές μέχρι ορεινά χωριά.

Μερικές προτάσεις είναι το Ρίο, ο Ψαθόπυργος και η Κάτω Ροδινή για κοντινές παραλίες και χαλάρωση, ενώ για πιο φυσικά τοπία και δραστηριότητες, μπορείτε να επισκεφθείτε το φαράγγι του Βουραϊκού, τη λίμνη Τσιβλού, ή τα Καλάβρυτα.

Παραθαλάσσιες επιλογές:

Ρίο:

Παραθαλλάσια περιοχή σε κοντινή απόσταση από την πόλη της Πάτρας, με καταστήματα εστίασης όλων των ειδών.

Ψαθόπυργος και Κάτω Ροδινή:

Παραθαλάσσιες περιοχές με παραλίες, εστιατόρια.

Ναύπακτος:

Μια γραφική παραθαλάσσια πόλη με ενετικό λιμάνι και κάστρο.

Επιλογές για φύση και δραστηριότητες:

Φαράγγι Βουραϊκού και Διακοπτό:

Πεζοπορία και όμορφη διαδρομή με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο.

Λίμνη Τσιβλού:

Όμορφη λίμνη με δυνατότητα για πεζοπορία και βόλτες στη φύση.

Καλάβρυτα:

Ορεινή κωμόπολη με ιστορικό ενδιαφέρον και κοντινές διαδρομές.

Ορεινή Ναυπακτία (Άνω Χώρα):

Χωριό με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και όμορφη θέα, ιδανικό για πεζοπορία και αναψυχή στη φύση.

Αρχαία Ολυμπία:

Ιστορικός χώρος με μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Δελφοί:

Αρχαιολογικός χώρος με παγκόσμια φήμη.

Πλανητέρο:

Χωριό με πλούσια βλάστηση και πηγές.

Ποταμός Εύηνος:

Ποταμός ιδανικός για rafting και άλλες δραστηριότητες.

Διαμονή:

Ψαθόπυργος και Κάτω Ροδινή:

Υπάρχουν διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία.

Ζαχλωρού:

Παραδοσιακά δωμάτια και ξενώνες σε ένα μαγευτικό τοπίο.

Ορεινή Ναυπακτία (Άνω Χώρα):

Παραδοσιακοί ξενώνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Ελέγξτε τις διαθεσιμότητες και τις τιμές για διαμονή, ειδικά κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού.

Εξερευνήστε τις δραστηριότητες που σας ενδιαφέρουν και προγραμματίστε τις επισκέψεις σας ανάλογα.

Αξιοποιήστε τις δημόσιες συγκοινωνίες ή νοικιάστε αυτοκίνητο για να μετακινηθείτε εύκολα και άνετα.