Η ελληνική παραλία με τα πιο βαθιά νερά βρίσκεται στην Αχαΐα

Απέχει μάλιστα μόνο δύο ώρες από την Αθήνα και τα κρυστάλλινα, πολύ βαθιά νερά της σίγουρα θα σε εντυπωσιάσουν.
Αν είσαι δεινός κολυμβητής και αγαπάς τα μεγάλα βάθη, υπάρχει μία ελληνική παραλία για τις ωραιότερες βουτιές του καλοκαιριού.
Στην παραλία Άκολη στο Αίγιο, τα νερά είναι κρυστάλλινα και καθαρά και στα πρώτα δύο-τρία βήματα αισθάνεσαι την απόλυτη ελευθερία της βαθιάς θάλασσας. Και το καλύτερο; Βρίσκεσαι εκεί σε δύο ώρες από την Αθήνα.
Η μεγάλη έκτασή της την καθιστά ιδανική για εξερευνήσεις και η μάσκα θαλάσσης κρίνεται απαραίτητη.
Πρόκειται για μία παραλία με βότσαλο, χωρίς ιδιαίτερη φυσική σκιά, οπότε καλό είναι να φροντίσεις ο ίδιος γι΄αυτό. Θα βρεις, ωστόσο, ό,τι χρειάζεσαι από εφόδια για να περάσεις όλη την ημέρα στη θάλασσα, καθώς υπάρχει ένα οργανωμένο τμήμα, όπως επίσης, εγκαταστάσεις για beach volley και θαλάσσια σπορ.
Μη φοβηθείς την πολυκοσμία, αφού η παραλία είναι τόσο μεγάλη που σίγουρα θα βρεις τον δικό σου χώρο για να απλώσεις την πετσέτα σου και να βάλεις την ομπρέλα σου.
Το αμέτρητο βάθος προκαλεί σίγουρα δέος αλλά αποτελεί σίγουρα δέλεαρ για όσους αγαπούν το κολύμπι. Γιαυτό άλλωστε η Άκολη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο φημισμένες παραλίες της Αχαΐας και όχι μόνο. Πιθανότατα να την ακούσεις και ως Άβυθο, μία ονομασία που μπορεί να σχετίζεται με τα πολύ βαθιά νερά της.
Αν και χρησιμοποιούνται και οι δύο ονομασίες, η Άκολη αφορά σχεδόν αποκλειστικά στην παραλία, ενώ Άβυθος ονομάζεται ο οικισμός που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα Ροδοδάφνης.
Όποιος έχει κολυμπήσει στα βαθιά αυτά νερά δεν τα ξεχνάει ποτέ. Το γεγονός μάλιστα ότι δεν απέχει μακριά από την Αθήνα, την καθιστά ως την ιδανική επιλογή για τις σύντομες καλοκαιρινές αποδράσεις, όταν το μόνο που αναζητάς είναι να βουτήξεις σε κρυστάλλινα νερά, με μεγάλο σχεδόν απύθμενο βάθος.
Όσο για εκείνους που αγαπούν το ψάρεμα; Δε χρειάζεται να ανοιχτείς πολύ με τη βάρκα για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Οι συνθήκες είναι καλές ακόμα και σχετικά κοντά στην ακτή.
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