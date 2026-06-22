Η ελληνική παραλία με τα πιο βαθιά νερά βρίσκεται στην Αχαΐα

Αν είσαι δεινός κολυμβητής και αγαπάς τα μεγάλα βάθη, υπάρχει μία ελληνική παραλία για τις ωραιότερες βουτιές του καλοκαιριού.

Στην παραλία Άκολη στο Αίγιο, τα νερά είναι κρυστάλλινα και καθαρά και στα πρώτα δύο-τρία βήματα αισθάνεσαι την απόλυτη ελευθερία της βαθιάς θάλασσας. Και το καλύτερο; Βρίσκεσαι εκεί σε δύο ώρες από την Αθήνα.

Η μεγάλη έκτασή της την καθιστά ιδανική για εξερευνήσεις και η μάσκα θαλάσσης κρίνεται απαραίτητη.

Πρόκειται για μία παραλία με βότσαλο, χωρίς ιδιαίτερη φυσική σκιά, οπότε καλό είναι να φροντίσεις ο ίδιος γι΄αυτό. Θα βρεις, ωστόσο, ό,τι χρειάζεσαι από εφόδια για να περάσεις όλη την ημέρα στη θάλασσα, καθώς υπάρχει ένα οργανωμένο τμήμα, όπως επίσης, εγκαταστάσεις για beach volley και θαλάσσια σπορ.

Μη φοβηθείς την πολυκοσμία, αφού η παραλία είναι τόσο μεγάλη που σίγουρα θα βρεις τον δικό σου χώρο για να απλώσεις την πετσέτα σου και να βάλεις την ομπρέλα σου.