Πριγκηπονήσια Λευκάδας: Το ιδιόκτητο νησί και η έπαυλη του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη- ΒΙΝΤΕΟ

Το νησί Μαδουρή, απέναντι από το Νυδρί στη Λευκάδα, αγοράστηκε από τον πατέρα του Αριστοτέλη, Ιωάννη, ο οποίος είχε καταγωγή από την Βαλαώρα Ευρυτανίας.

Το 1859 ο Αριστοτέλης ανήγειρε με τον αδελφό του Ξενοφώντα την έπαυλη και πραγματοποίησαν εκτεταμένες εργασίες στο νησί, δεντροφυτεύσεις, δρομάκια και γενικά μια αναβάθμιση του νησιού.

Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης έλειπε για πολλά χρόνια στο εξωτερικό για σπουδές και γυρίζοντας ασχολήθηκε εκτός από την ποίηση, όπου και τον ανήγαγαν σε Εθνικό Ποιητή και με την πολιτική, βουλευτής της Ιόνιας Βουλής.

Το 1869 αποσύρεται από την πολιτική σκηνή και γύρισε μόνιμα στο νησί όπου και αφοσιώνεται πλέον στα ποιήματα του. Μέσα σε πολλά έργα του και ποιήματα έγραψε τον "Αστραπόγιαννο", " Η Κυρά Φροσύνη" κ.α.

meganisitimes.gr

Επιμέλεια βίντεο: Κωσταρέλλος Βασίλης-KDrone Hellas