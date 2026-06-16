Γυναικοκτονία στη Δράμα: Έτσι εντόπισαν τη 45χρονη Αντιγόνη νεκρή στο σπίτι της- Ψυχολογική στήριξη στα παιδιά της

Ημίγυμνη, ξαπλωμένη στο κρεβάτι και μέσα σε λίμνη αίματος, εντοπίστηκε τη Δευτέρα (15.06.2026) η 45χρονη Αντιγόνη, μετά τα θανατηφόρα χτυπήματα που δέχθηκε από τον σύζυγό της, με μαχαίρι, στη Δράμα.

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η νέα γυναικοκτονία που συντάραξε την Ελλάδα.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA αποκάλυψε πως αστυνομικοί και συνάδελφοι της 45χρονης, την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της σε κρεβάτι στο υπόγειο του σπιτιού της στη Δράμα. Εκεί άλλωστε ήταν τα δωμάτια της οικογένειας. Τη στιγμή της γυναικοκτονίας μάλιστα, ο 16χρονος γιος τους βρισκόταν μέσα στο σπίτι φορώντας ακουστικά… Δεν άκουσε τις φωνές της μητέρας του ούτε τις εκκλήσεις της για βοήθεια.

Λίγη ώρα μετά, είδε την μητέρα του αιμόφυρτη και κάλεσε τις αρχές ζητώντας να σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασε στο νοσοκομείο της Δράμας χωρίς σφυγμό, αναπνοή και μαχαιρωμένη τουλάχιστον 8 φορές σε ζωτικά σημεία.

Σύμφωνα και πάλι με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία ή την υπηρεσία τους. Αν και υπάρχουν πληροφορίες πως καυγάδιζαν συχνά, μέχρι στιγμής, κανείς δεν το έχει καταγγείλει επίσημα στην ΕΛΑΣ.

Και οι δύο φέρεται πως ήταν υπόδειγμα εργαζομένων και δεν είχαν δώσει ποτέ και κανένα δικαίωμα για προσωπικά προβλήματα.

Αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως ο 50χρονος δράστης είχε περάσει από ψυχιατρικά τεστ μετά από καταγγελία για σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα και πάλι με την Κωνστανία Δημογλίδου, ο αστυνομικός και δράστης της γυναικοκτονίας είχε ζητήσει βοήθεια μόνο από ιδιώτη ειδικό. Και αυτό γιατί μπορούσε να διαχειριστεί τον χωρισμό του με την 45χρονη.

Ωστόσο, αναμένεται να ξεκινήσει νέα έρευνα ώστε να διαπιστωθεί αν ο 50χρονος έπαιρνε κάποια φαρμακευτική αγωγή που θα μπορούσε να τον επηρεάσει αρνητικά είτε στην δουλειά είτε στην καθημερινότητά του.

Η προσοχή των συγγενών τους και των αρχών στρέφονται τώρα στα δύο παιδιά της οικογένειας, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δυο γονείς τους καθώς ο 50χρονος αφού σκότωσε την σύζυγό του στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο αστυνομικός βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι, μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται πως αφαίρεσε τη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Σχετικά με τα παιδιά της οικογένειας, τον 16χρονο και την φοιτήτρια 2ου έτους που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, ψυχολόγοι της ΕΛΑΣ προσπαθούν να τους σταθούν ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν την νέα σκληρή πραγματικότητα.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκινήσουν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιμέλεια του 16χρονου, που μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο το ποιος θα την αναλάβει. Πληροφορίες αναφέρουν πως και τα 2 παιδιά έχουν δίπλα τους ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τόσο από συγγενείς της μητέρας τους όσο και του πατέρα τους.