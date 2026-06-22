Το θεατρικό καλεντάρι της Πάτρας: Οι μεγάλες παραστάσεις του καλοκαιριού

Το καλοκαίρι και μέχρι τον Σεπτέμβριο, το ενδιαφέρον του κοινού στρέφεται στους προβολείς του θεάτρου.

Το φετινό καλοκαίρι, μεγάλα ονόματα της υποκρισίας, ανατρεπτικές σκηνοθεσίες και σπουδαία κείμενα δίνουν ραντεβού με το πατρινό κοινό.

Ακολουθούν οι μεγάλες θεατρικές παραστάσεις που έχουν ήδη κλειδώσει για την Πάτρα:

Αρχαίο Δράμα και Κλασική Κωμωδία στο επίκεντρο

Όπως κάθε χρόνο, οι μεγάλες περιοδείες που ξεκινούν από την Επίδαυρο και τα μεγάλα αθηναϊκά θέατρα κάνουν μια βασική, πολυήμερη στάση στην αχαϊκή πρωτεύουσα:

Ο κατά Φαντασίαν Ασθενής (Δευτέρα 13 Ιουλίου) στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων

Η Οικογένεια Τσεκμέ (Πέμπτη 23 Ιουλίου) στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων

Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων (Τετάρτη 29 Ιουλίου) Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων

Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην: (Παρασκευή 31 Ιουλίου) στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων

«Η Αντιγόνη» του Σοφοκλή (Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου): στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πατρέων

«Εκκλησιάζουσες / Γυναίκες στην Εξουσία» του Αριστοφάνη (Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου):στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο

Παραστάσεις για όλη την οικογένεια

Το παιδικό και εφηβικό θέατρο έχει τη δική του τιμητική θέση στο καλοκαιρινό πρόγραμμα, φέρνοντας κλασικά αριστουργήματα της λογοτεχνίας στη σκηνή:

«Ηρακλής - ο ήρωας των θνητών» (Πέμπτη 16 Ιουλίου): Μια εντυπωσιακή, μυθολογική παραγωγή για μικρούς και μεγάλους που θα φιλοξενηθεί στο Royal Theater Πατρών.

Με ευρηματικά εφέ, κοστούμια εποχής και έντονη δράση, αναδεικνύει τους άθλους και τις ανθρώπινες αξίες του μυθικού ήρωα.