Μοναδικές στιγμές στη Λευκάδα: Κοπάδι φυσητήρων «πόζαρε» δίπλα σε σκάφος αναψυχής- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Μια εικόνα σπάνιας ομορφιάς αντάμειψε τους επιβάτες ενός σκάφους αναψυχής το πρωί της Τρίτης, βορειοδυτικά της Λευκάδας.

Ένα ολόκληρο κοπάδι φυσητήρων εμφανίστηκε ξαφνικά στα ανοιχτά, χαρίζοντας στους τυχερούς… θεατές μοναδικές στιγμές, καθώς τα κήτη βρίσκονταν εν μέσω περιόδου ζευγαρώματος.

Ο φυσητήρας (sperm whales) θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο κήτος που συναντάμε στα ελληνικά ύδατα. Τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν τα 15 μέτρα μήκος και να ζυγίζουν έως 45 τόνους, ενώ τα θηλυκά είναι αρκετά μικρότερα, με μήκος έως 13 μέτρα και βάρος που δεν ξεπερνά τους 15 τόνους.

Ο τρόπος ζωής του φυσητήρα είναι εξίσου εντυπωσιακός! Ανεβαίνει στην επιφάνεια για περίπου δέκα λεπτά, μόνο για να αναπνεύσει, και στη συνέχεια καταδύεται για περίπου 45 λεπτά σε βάθη που ξεπερνούν τα 500 μέτρα, αναζητώντας την τροφή του.