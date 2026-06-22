Οι συναυλίες του καλοκαιριού στην Πάτρα

Το φετινό καλοκαίρι στην Πάτρα αναμένεται μελωδικό και ζωντανό.

Η πόλη μετατρέπεται σε έναν μεγάλο πολιτιστικό πυρήνα, φιλοξενώντας ονόματα της μουσικής σκηνής.

Ιούλιος:

1 Ιουλίου: Η μεγάλη hip-hop αρένα του ΛΕΞ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, σε μια βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες youth icons από όλη τη χώρα.

6 Ιουλίου: Μεγάλο μουσικό ραντεβού στον ιστορικό χώρο της Achaia Clauss, με ένα ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα για τους λάτρεις του ποιοτικού τραγουδιού στη μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας De Salon της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείου Πατρών.

6 Ιουλίου: Ο Θοδωρής Φέρρης στο Γήπεδο Παναχαϊκής

Αύγουστος & Σεπτέμβριος:

5 Αυγούστου: Ο Δημήτρης Μπασλάμ παρουσιάζει την ξεχωριστή μουσική παράσταση «Παραμύθια και τραγούδια» στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων, μια ιδανική επιλογή για όλη την οικογένεια.

2 Σεπτεμβρίου: Ο Στέλιος Ρόκκος στο Royal

*Αυτες είναι οι συναυλίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί μέχρι σήμερα