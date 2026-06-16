Το Άρμα Θέσπιδος συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδεία με τον Επιθεωρητή του Νικολάι Γκόγκολ

Το Άρμα Θέσπιδος συνεχίζει δυναμικά την θεατρική του διαδρομή, με τον Επιθεωρητή του Νικολάι Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου.

Το Άρμα δίνει την δυνατότητα στους θεατές να παρακολουθήσουν έργα του κλασικού ρεπερτορίου στον δικό τους τόπο σε συνεργασία με Φορείς και Πολιτιστικούς Συλλόγους.

Μετά την επιτυχημένη παρουσία του στο θέατρο Μπάρρυ , έδωσε τις πρώτες παραστάσεις στον Παμμικρασιατικό Σύνδεσμο, στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Κομαιθώ , στον εκπολιτιστικό σύλλογο Δροσιά και στον εκπολιτιστικό σύλλογο Τέρψης. Αξιοσημείωτη είναι η θετική ανταπόκριση του κοινού.

Το Άρμα συνεχίζει τις παραστάσεις του και στις πιο κάτω περιοχές με ώρα έναρξης στις 21:30 και ελεύθερη είσοδο για το κοινό:

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 21:30

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζαβλανίου και Ανθούπολης-15ο Γυμνάσιο Πάτρας

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου και Αλεξανδρουπόλεως, Πάτρα

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 στις 21:30

2ο ΓΕΛ-Αροανείων και Αξαρλιάν 1

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 21:30

Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελοκάμπου -Πλατεία Πετμεζά- Οδός Πετμεζά

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στις 21:30

Σύλλογος Γυναικών Αγίου Βασιλείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου κοντά στο ναό Αγίας Κυριακής

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 21:30

Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωμανού

Στον αύλειο χώρο του Ιερού ναού Πέτρου και Παύλου επί της Αγίου Δημητρίου

Η υπόθεση:

Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά για να τους ελέγξει . Με τον φόβο πως όλα τα « άπλυτα τους» θα βγουν στην φόρα μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ —έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρέθηκε τυχαία στην πόλη για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο— με τον επικίνδυνο επιθεωρητή. Στην αρχή ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση. Όταν όμως καταλαβαίνει τι συμβαίνει, το εκμεταλλεύεται. Παριστάνοντας τον επιθεωρητή , ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου, έτσι τρομοκρατημένοι, οι αξιωματούχοι σπεύδουν να τον καλοπιάσουν, τον κολακεύουν και αρχίζουν να του προσφέρουν χρήματα ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του.

Συντελεστές:

Μετάφραση -Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία-Σχεδιασμός φωτισμών: Καμίλο Μπεντανκόρ

Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου. Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Φωτογράφηση προβών: Νίκος Ψαθογιαννάκης. Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Τρέιλερ παράστασης: Κωνσταντίνος Λιόπετας

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής , Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.

Ινφο:

Ο Επιθεωρητής περιοδεύει στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Πληροφορίες:2610 623730 και www.dipethepatras.gr