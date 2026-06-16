Ηλεία: Εξάρθρωση υπόθεσης εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών

Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπορία ανθρώπων και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε στη γραμμή καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο Καπελέτο αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος του ζήτησε χρήματα προκειμένου να του εκδώσει visa.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι το θύμα είχε εισέλθει στη Χώρα μας τον Αύγουστο του έτους 2025 και συναντήθηκε με τον κατηγορούμενο, ο οποίος του παρακράτησε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, ενώ του υπέδειξε το χώρο που θα διαμείνει και θα εργάζεται, εξαναγκάζοντάς τον να εργάζεται καθημερινά, παρακρατώντας του 500 ευρώ κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς σε καταλύματα ιδιοκτησίας ημεδαπού άνδρα, στη Βάρδα, τα οποία χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

-19- δελτία διαβατηρίων

-65- ενυπόγραφα έγγραφα αναγράφοντα στοιχεία ταυτότητας αλλοδαπών

-9- φωτοτυπίες διαβατηρίων αλλοδαπών

-3- κινητά τηλέφωνα

-4- κάρτες sim και

άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.

Από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε σε οικισμό στη Βάρδα, εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του γιού του κατηγορούμενου, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας.