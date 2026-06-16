Γαστούνη: Πράξη αντεκδίκησης ο εμπρησμός μαγαζιού - Ολοκληρώθηκε η εισαγγελική έρευνα

Σε νέα φάση εισέρχεται η έρευνα για την υπόθεση εμπρησμού ενός υπό κατασκευή καταστήματος στην πόλη της Γαστούνης, μετά και την ολοκλήρωση της κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, την ταυτοποίηση πέντε ατόμων και την διαβίβαση της δικογραφίας στις δικαστικές αρχές, η Εισαγγελέας ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση, καλώντας σε ανωμοτί κατάθεση τους φερόμενους ως δράστες.

Την περασμένη Παρασκευή, οι πέντε ημεδαποί, εκ των οποίων οι δύο τυγχάνουν ανήλικοι, κατέθεσαν τις έγγραφες εξηγήσεις τους, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, ως υπαίτιοι τέλεσης του αδικήματος του εμπρησμού από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Το βασικό στοιχείο που επιβαρύνει τους υπόπτους, είναι το μεταφορικό μέσο το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησαν τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου 2026 . Πρόκειται για ένα κόκκινο αυτοκίνητο, του οποίου η διαδρομή έχει αποτυπωθεί από κάμερες ασφαλείας, με την ομάδα των «πέντε» να ξεκινά από το Λευκοχώρι του Δήμου Πηνειού και τα Πηγαδάκια με τελικό προορισμό τη Γαστούνη.

Παράλληλα, οι αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν όλες τις κινήσεις τους, αφού έχει καταγραφεί και η ενδιάμεση στάση τους σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν ποσότητα βενζίνης, την οποία χρησιμοποίησαν ως καύσιμη ύλη για τον εμπρησμό, Έπειτα, κατευθύνθηκαν κοντά σε καταυλισμό στη Γαστούνη, όπου αποβιβάστηκαν από το όχημα και κινήθηκαν πεζοί προς το κατάστημα.

Να σημειωθεί πάντως ότι η νομική πλευρά των υπόπτων αμφισβητεί την εμπλοκή τους, αφού πέρα από το κόκκινο Ι.Χ., τονίζουν ότι στο υλικό των καμερών ασφαλείας διακρίνονται φιγούρες και πως υπάρχουν τυχόν ομοιότητες με τον σωματότυπο των εντολέων τους.

Η συγγενική σχέση στα δύο περιστατικά

Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί της Υ.Δ.Ε.Ε. Πύργου που διενήργησαν την προανάκριση για την υπόθεση, εκτιμούν με βεβαιότητα ότι ο εμπρησμός αποτελεί πράξη αντεκδίκησης από τους υπόπτους προς τον έναν ιδιοκτήτη του καταστήματος, αφού είναι ο ίδιος άνθρωπος που τον περασμένο Φεβρουάριο έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο περίπτερό του στην ίδια περιοχή, από ομόφυλους τους.

Ένα περιστατικό το οποίο θυμίζουμε επέφερε την προφυλάκιση ενός κατηγορούμενου και την παραπομπή στο εδώλιο για κακούργημα συνολικά πέντε Ρομά.

Η παραπάνω εκτίμηση ενισχύεται από το γεγονός ότι κάποιους από τους ύποπτους για τον εμπρησμό, τους συνδέει συγγενική σχέση με τον 41χρονο που σήμερα βρίσκεται στην φυλακή για τον ξυλοδαρμό του περιπτερά.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα από τις έρευνες των αρχών, τουλάχιστον τρεις από τους πέντε, είχαν σχεδιάσει να κάψουν το μαγαζί στη Γαστούνη.

Πλέον, μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας, αναμένεται τις επόμενες ημέρες η άσκηση ποινική διώξεων σε βάρος των φερόμενων ως δραστών, εφόσον από την αξιολόγηση του υλικού και των καταθέσεων προκύψουν επαρκή στοιχεία για την απόδοση κατηγοριών.

πηγή patrisnews.com