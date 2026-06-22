Οι πιο καθαρές παραλίες της Δυτικής Ελλάδας: Οι «Γαλάζιες Σημαίες» και η ασφάλεια στις ακτές της Αχαΐας

Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές ακτές της χώρας.

Παραλίες με πεντακάθαρα νερά, οργανωμένες υποδομές και μοναδικά φυσικά τοπία προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες λουόμενους που αναζητούν μια ανάσα δροσιάς.

Αν αναρωτιέσαι πού θα κάνεις τις βουτιές σου με απόλυτη ασφάλεια και εγγυημένη ποιότητα νερών, ακολουθεί ο απόλυτος οδηγός για το φετινό καλοκαίρι:

Οι 4 «Γαλάζιες Σημαίες» της Αχαΐας

Στην επίσημη ανακοίνωση του διεθνούς προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», η Αχαΐα διατήρησε τις δυνάμεις της, εξασφαλίζοντας τη χρυσή πιστοποίηση ποιότητας, οργάνωσης και καθαριότητας για τέσσερις κορυφαίες παραλίες του νομού:

Παραλία Καλόγριας

Η ναυαρχίδα του τουρισμού της περιοχής. Μια απέραντη αμμουδιά που συνορεύει με το μαγευτικό Δάσος της Στροφυλιάς. Προσφέρει εξωτικά, ρηχά, κρυστάλλινα νερά, ιδανικά για οικογένειες.

Παραλία Λακκόπετρας

Μια εξαιρετικά οργανωμένη ακτή με άριστες υποδομές, καθαρά νερά και εύκολη πρόσβαση, που αποτελεί σταθερή αξία για τους ντόπιους λουόμενους.

Παραλία Ελαιώνα

Στο ανατολικό τμήμα του νομού, μια παραλία που συνδυάζει βότσαλο και καθαρά, βαθιά νερά, περιτριγυρισμένη από εξαιρετικές επιλογές για φαγητό και καφέ.

Παραλία Ελίκης

Γνωστή και ως «Βαλιμίτικα», κερδίζει επάξια τη Γαλάζια Σημαία χάρη στην καθαρότητα των νερών της και την ήρεμη ατμόσφαιρα που προσφέρει.

Ασφάλεια στο κύμα: 46 ναυαγοσώστες στις αχαϊκές ακτές

Το φετινό καλοκαίρι, το στοίχημα της ασφάλειας των λουόμενων είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Με απόφαση των αρμόδιων δήμων, οι πολυσύχναστες παραλίες της Πάτρας, της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας μπαίνουν σε καθεστώς εκτεταμένης προστασίας, καθώς συνολικά 46 ναυαγοσώστες αναλαμβάνουν καθήκοντα στις ακτές.

Ειδικότερα για τον Δήμο Πατρέων, οι ναυαγοσώστες βρίσκονται καθημερινά στις θέσεις τους (από τις 10:00 έως τις 18:00, με δυνατότητα παράτασης τις ημέρες με καύσωνα) στις εξής 10 οργανωμένες παραλίες:

Ροδινή

Ακταίο

Άγιος Βασίλειος

Δάφνες

Ανατολικά & Δυτικά Βραχνέικα

Καστελλόκαμπος

Ρίο

Ψαθόπυργος

Αραχωβίτικα

Σημείωση: Η δημοφιλής παραλία της Πλαζ της Πάτρας διαθέτει αυτόνομη, ξεχωριστή ναυαγοσωστική κάλυψη μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θωρακίζει τις δικές του ακτές τοποθετώντας δέκα ναυαγοσωστικούς πύργους, ενισχύοντας την παρουσία τους στην πολυσύχναστη Λακκόπετρα.