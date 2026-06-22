Καύσωνας στην Πάτρα: Χρήσιμες συμβουλές προστασίας

Οι καλοκαιρινοί καύσωνες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και εγρήγορση από όλους μας.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τα επίπεδα υγρασίας στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, μπορούν να γίνουν επικίνδυνες.

Η προσοχή στρέφεται κυρίως στα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ακολουθούν οι βασικές, πρακτικές συμβουλές για σωστή ενυδάτωση, προστασία από τον ήλιο και ασφαλή παραμονή σε εξωτερικούς χώρους:

1. Σωστή ενυδάτωση και διατροφή

Νερό αντί για καφέ: Πίνετε άφθονο νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά, τα αναψυκτικά με πολλή ζάχαρη και την υπερβολική καφεΐνη.

Ελαφριά γεύματα: Προτιμήστε μικρά και συχνά γεύματα. Δώστε έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά, αποφεύγοντας τα λιπαρά και τα βαριά φαγητά.

2. Έξυπνη μετακίνηση και ρουχισμός

Αποφυγή αιχμής: Περιορίστε τις άσκοπες μετακινήσεις σας στην πόλη μεταξύ 11:00 και 16:00.

Κατάλληλα ρούχα: Επιλέξτε ανοιχτόχρωμα, άνετα και βαμβακερά ρούχα. Μην ξεχνάτε ποτέ το καπέλο, τα γυαλιά ηλίου και το αντιηλιακό σας με υψηλό δείκτη προστασίας.

3. Δροσερό περιβάλλον στο σπίτι

Διαχείριση σπιτιού: Κρατήστε τα παράθυρα κλειστά τις ώρες που ο ήλιος «καίει» και ανοίξτε τα το βράδυ για να δροσίσει το σπίτι.

Χρήση κλιματιστικού: Ρυθμίστε το κλιματιστικό σε μια σταθερή, λογική θερμοκρασία (π.χ. 26°C) για να αποφύγετε τα θερμικά σοκ κατά την έξοδο.

4. Φροντίδα για τις ευπαθείς ομάδες και τα ζώα

Επικοινωνία: Κρατήστε συνεχή επαφή με ηλικιωμένους συγγενείς ή γείτονες που ζουν μόνοι τους.

Αδέσποτα και κατοικίδια: Μην αφήνετε ποτέ ζώα κλεισμένα μέσα στο αυτοκίνητο. Τοποθετήστε μπολ με καθαρό, δροσερό νερό στη γειτονιά σας για τα αδέσποτα.

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης & Υποστήριξης στην Πάτρα

Σε περίπτωση που εσείς ή κάποιος γύρω σας αισθανθεί αδιαθεσία, εξάντληση ή συμπτώματα θερμοπληξίας, επικοινωνήστε αμέσως με τις αρμόδιες αρχές:

166: ΕΚΑΒ (για άμεση ιατρική βοήθεια και διακομιδή σε νοσοκομείο)

112: Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (λειτουργεί ακόμη και χωρίς κάρτα SIM)

199: Πυροσβεστικό Σώμα (για περιπτώσεις πυρκαγιάς ή έκτακτης ανάγκης)

100: Αστυνομία

Δήμος Πατρέων (Τηλεφωνικό Κέντρο): 2613 610200 (για πληροφορίες σχετικά με τους ανοιχτούς κλιματιζόμενους χώρους της πόλης)

Γραμμή Βοήθειας στο Σπίτι (Δήμος Πατρέων): 2610 311061 (για υποστήριξη μοναχικών ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων)