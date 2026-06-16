PR.O.GR.E.S.S.: Γέφυρα απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία στην Πάτρα

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στην Αγορά Αργύρη της Πάτρας την Τετάρτη 10/6 η ενημερωτική ημερίδα- Info Day του έργου PR.O.GR.E.S.S. – Promoting Opportunities, Growth and Education for Social Success, που διοργάνωσε η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Greece–Italy 2021-2027.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους του Δήμου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αλλά και επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών οργανισμών, οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, στελέχη της αγοράς εργασίας και πολίτες, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση και της κοινωνικής ένταξης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Παναγιώτης Βασιλείου και ο Διαχειριστής & Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. Ιωάννης Χριστόπουλος.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παρουσίασε τις πολιτικές ένταξης ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, ενώ το έργο PR.O.GR.E.S.S. παρουσίασε ο Διευθυντής της ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ., Δρ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η Οργανωτική Γραμματέας της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, Ιβαντσικ Ουλιάνα, παρουσίασε την αποτίμηση της συμβολής της Ομοσπονδίας, ενώ η Ασημίνα Κατσούδα μίλησε για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην αναζήτηση εργασίας. Η Founder της Co2gether, Δρ. Μαρία Ζαφειροπούλου, ανέπτυξε καλές πρακτικές για την υποστήριξη της ανεύρεσης εργασίας και της ομαλής εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Στην εκπαιδευτική συνεδρία προς τις επιχειρήσεις συμμετείχαν ο Δρ. Αθανάσιος Αναστασίου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και ο Θεόδωρος Μπενετάτος, Dean of Faculty Hospitality and Tourism του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και Regional Manager South Greece, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της συμπερίληψης στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Ξεχωριστό στοιχείο της δράσης αποτέλεσε η άμεση διασύνδεση επιχειρήσεων με άτομα με αναπηρία που αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με ίσες ευκαιρίες για όλους.