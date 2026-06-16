Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες δυο εβδομάδες - Τοπικές μπόρες τα μεσημέρια

Ο καιρός τις επόμενες μέρες αναμένεται να είναι άκρως καλοκαιρινός αλλά χωρίς φαινόμενα καύσωνα
Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός στη χώρα μας το επόμενο δεκαπενθήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς ωστόσο τα προγνωστικά μοντέλα να δείχνουν κάποιο γενικευμένο ή παρατεταμένο κύμα καύσωνα για την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τη συνολική εκτίμηση του καιρού για τις επόμενες δύο εβδομάδες από τον Θοδωρή Κολυδά, διαμορφώνεται μια τάση για υψηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, με τη χώρα μας να καταγράφει θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κατά διαστήματα, κυρίως στα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα παρουσιάζει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις για ακραία θερμή εισβολή.
Το πιο έντονο κύμα ζέστης φαίνεται πως θα επηρεάσει περισσότερο περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, αφήνοντας την Ελλάδα εκτός των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται στα δυτικά της Ευρώπης.
Ο καιρός δεν φαίνεται να περνά σε απόλυτα ξηρό καλοκαιρινό μοτίβο, καθώς διατηρείται η πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα αστάθειας. Κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται κατά τόπους απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές, ορεινές αλλά και βόρειες περιοχές της χώρας.
Η συνολική εικόνα των προγνωστικών δεδομένων δείχνει ένα σκηνικό με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως ακραίες συνθήκες καύσωνα, αν και δεν θα λείψουν οι μπόρες τα μεσημέρια.
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