Κρυφές παραλίες κοντά στην Πάτρα που λίγοι γνωρίζουν- Μπάνιο σε λιγότερο από 30 λεπτά από το κέντρο της πόλης

Όταν οι περισσότεροι σκέφτονται καλοκαιρινό μπάνιο στην Πάτρα, το μυαλό πηγαίνει συνήθως στις γνωστές παραλίες της περιοχής.

Ωστόσο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη υπάρχουν μικρές ακτές που παραμένουν σχετικά άγνωστες, προσφέροντας ηρεμία, καθαρά νερά και μοναδική φυσική ομορφιά.

Πρόκειται για σημεία που γνωρίζουν κυρίως οι ντόπιοι και όσοι αγαπούν την εξερεύνηση. Μικροί κολπίσκοι, παραλίες χωρίς έντονη τουριστική ανάπτυξη και γωνιές όπου μπορεί κανείς να απολαύσει το μπάνιο του χωρίς την πολυκοσμία των δημοφιλών προορισμών.

Στην περιοχή του Ρίου, αλλά και κατά μήκος της ακτογραμμής προς τη Ναύπακτο και τη Δυτική Αχαΐα, υπάρχουν επιλογές που συνδυάζουν εύκολη πρόσβαση και φυσικό περιβάλλον. Τα νερά παραμένουν καθαρά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα σε ένα σχεδόν ιδιωτικό σκηνικό.

Για όσους αναζητούν διαφορετικές εμπειρίες το φετινό καλοκαίρι, οι «κρυφές» παραλίες της Πάτρας αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική πρόταση.



Μπάνιο σε λιγότερο από 30 λεπτά από το κέντρο της Πάτρας



Το καλοκαίρι στην πόλη γίνεται πιο εύκολο όταν η θάλασσα βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά μακριά. Οι κάτοικοι της Πάτρας έχουν το προνόμιο να μπορούν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους χωρίς να χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις.

Από το Ρίο και τον Άγιο Βασίλειο μέχρι τον Ψαθόπυργο και την Καστελλόκαμπο, υπάρχουν αρκετές επιλογές για μια γρήγορη απόδραση μετά τη δουλειά ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι περισσότερες διαθέτουν εύκολη πρόσβαση, χώρους στάθμευσης και επιλογές για καφέ ή φαγητό.

Η δυνατότητα να βρίσκεσαι από το κέντρο της πόλης στην παραλία μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα που λίγες ελληνικές πόλεις διαθέτουν.