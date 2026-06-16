Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος: Οι τέσσερις οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό, δείτε βίντεο

Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραύμα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει χρήσιμες οδηγίες Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμά του. Ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη), η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του, που μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@protothema.gr/video/7651902367230725398" data-video-id="7651902367230725398" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@protothema.gr" href="https://www.tiktok.com/@protothema.gr?refer=embed">@protothema.gr</a> Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει χρήσιμες οδηγίες Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμά του. @Hellenic Red Cross <a title="protothema" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/protothema?refer=embed">#protothema</a> <a title="news" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/news?refer=embed">#news</a> <a title="greektiktok" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/greektiktok?refer=embed">#greektiktok</a> <a title="tiktokgreece" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/tiktokgreece?refer=embed">#tiktokgreece</a> <a target="_blank" title=" πρωτότυπος ήχος - protothema.gr" href="https://www.tiktok.com/music/πρωτότυπος-ήχος-7651902437871749910?refer=embed"> πρωτότυπος ήχος - protothema.gr</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>