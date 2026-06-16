Αργυρούπολη: Συμπλοκή μεταξύ νεαρών με τραυματισμούς

Άγρια συμπλοκή για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους σημειώθηκε χθες (15/6) λίγο μετά τις 11 το βράδυ μεταξύ 9 ατόμων, στην Πλατεία Ηρώων, στην Αργυρούπολη.

Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν επτά ημεδαποί (17,18,16 και 52 ετών) με δύο αλλοδαπούς, ένας 16χρονο Ρώσο και έναν 20χρονο Αλβανό.

Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν να τραυματιστούν ένας 16χρονος ημεδαπός στο κεφάλι που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ένας 17χρονος ημεδαπός με εκδορές στον «Ευαγγελισμό» και ο 16χρονος Ρώσος στα κάτω άκρα που δεν πήγε σε νοσοκομείο.

Συνελήφθησαν πέντε εμπλεκόμενοι για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και συγκεκριμένα, οι δύο αλλοδαποί, οι δύο 18χρονοι ημεδαποί και ο 52χρονος συγγενής ενός εκ των ημεδαπών, ενώ ο ανήλικος Ρώσος συνελήφθη και για τον νόμο περί όπλων καθώς είχε στην κατοχή του μαχαίρι. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.