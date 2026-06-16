Νίκαια: Στο νοσοκομείο οδηγός απορριμματοφόρου μετά από τσακωμό με 32χρονο μοτοσικλετιστή

Ένα σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχτηκε σήμερα (16/6/2026) τα ξημερώματα στη Νίκαια, αφού 52χρονος οδηγός απορριμματοφόρου οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από τσακωμό με έναν 32χρονο περαστικό.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Γέμελου και Δημητρίου Καρακουλουξή στη Νίκαια. Ο 52χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου τσακώθηκε με έναν 32χρονο, πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος κινούνταν με μοτοσικλέτα στην περιοχή.

Υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του απορριμματοφόρου.

Ο 52χρονος υπέστη τραύματα στο κεφάλι και σε σημεία του σώματός του και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το επεισόδιο