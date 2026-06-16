Τραμπ από τη G7: "Θα γίνει «κόλαση» το Ιράν αν προσπαθήσουν να αποκτήσουν πυρηνικά - Χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ"

Λίγο πριν τις τελικές υπογραφές από ΗΠΑ και Ιράν για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε -ξανά- την Τεχεράνη, λέγοντας σήμερα (16.06.2026) πως θα ξεσπάσει «κόλαση» αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γαλλία, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα και στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου -που φέρεται πως αντιτίθεται στην συμφωνία που κατέληξαν ΗΠΑ με Ιράν– λέγοντας πως χωρίς της ΗΠΑ, δεν θα υπήρχε καν Ισραήλ.

Σχετικά με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο αποτελούσε και το «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Μετά από περισσότερους 3 μήνες πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν εν τέλει και σε αυτό το ζήτημα, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται πως δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό το δηλώνω δυνατά και ξεκάθαρα», δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους.

«Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά μάλιστα πως το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας (την οποία αποκάλεσε «δίκαιη» και «καλή») θα είναι και το «ευκολότερο».

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν γενναιόδωρο «πακέτο» 300 εκατ. δολαρίων για επενδύσεις στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις πληροφορίες fake news.

«Ο Νετανιάχου πρέπει να γίνει πιο υπεύθυνος με τον Λίβανο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Ενώ τα δημοσιεύματα για βαθιά κρίση στη σχέση τους και αποστασιοποίηση στη στάση που διατηρούν απέναντι στον πόλεμο και στην ειρηνευτική συμφωνία, πληθαίνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε πως διατηρεί πολύ καλή σχέση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου για τον Λίβανο καθώς ο πόλεμος στην χώρα μαίνεται κανονικά παρά την συμφωνία που υπογράφηκε από Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους για κατάπαυση του πυρός.

«Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, επειδή κανένας άλλος πρόεδρος δεν ήταν πρόθυμος να κάνει αυτό που έκανα εγώ», είπε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά τον Λίβανο».

Πρόσθεσε ακόμη πως δεν διαφωνεί κάθετα με την νέα ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό λίγο πριν «πέσουν» οι υπογραφές.

Τόνισε πως ακόμα και αν το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στον Λίβανο, η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να «επιβιώσει» κανονικά.

«Θεωρώ ότι αυτός είναι ο μικρός πόλεμος. Στο Ιράν είναι ο μεγάλος, αλλά έχουμε αυτό το μικρό τσιμπολόγημα εκεί έξω που συνεχώς σηκώνει το κεφάλι του και αυτό είναι η Χεζμπολάχ».