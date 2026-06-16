Απαγορευτικό το κέντρο της Πάτρας για αυτοκίνητα και δίκυκλα, λόγω έργων... παντού - 20 λεπτά στην Αγίου Ανδρέου! ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Την μοίρα τους έχουν αποδεχτεί όσοι κινούνται στο κέντρο της Πάτρας αυτές τις ημέρες κι ενώ το ρήμα "κινούνται" μάλλον δεν αποδίδει την πραγματικότητα, ειδικά στο ιστορικό κέντρο.

Η οδός Αγίου Ανδρέου είναι απαγορευτική όχι μόνο για ΙΧ αυτοκίνητα αλλά και για δίκυκλα. Αν στην εξίσωση προσθέσουμε ΤΑΞΙ και ειδικά τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ, τότε ο χρόνος σταματάει στην κεντρική οδό της αχαϊκής πρωτεύουσας, όπου ακόμη και με πράσινο τον φωτεινό σηματοδότη, κανείς δεν κινείται.

Δεδομένης και της θερμοκρασίας των ημερών, σε όλα τα οχήματα ακούγεται ο ήχος του "βεντιλατέρ" του ψυγείου καθώς αυτοκίνητα και δίκυκλα "ανάβουν" από την ακινησία και τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται.

Εργασίες πραγματοποιούνται στην Πάτρα και ειδικότερα κατα μήκος της οδού Αγίου Ανδρέου σε διάφορα ύψη της και για διαφορετικούς λόγους από ποικίλα συνεργεία.

ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

Στην οδό Παντανάσσης συνεργείο εργολάβου σκάβει τον δρόμο στο τμήμα από την Αγίου Ανδρέου έως την Όθωνος Αμαλίας, ώστε να επιστρωθούν κυβόλιθοι, ενώ κατασκευάζονται και νέα πεζοδρόμια. Το τμήμα αυτό μετατρέπεται σε πεζόδρομο ως προέκταση του πεζοδρομημένου τμήματος και πάνω από την Αγίου Ανδρέου. Μάλιστα στο ύψος της Παντανάσσης η οδός Αγίου Ανδρέου συμπιέζεται σε ένα μόνο ρεύμα κίνησης εξαιτίας των εργασιών.

Στην οδό Γεροκωστοπούλου επίσης στο τμήμα από Όθωνος Αμαλίας έως και την Αγίου Ανδρέου, ο δρόμος είναι εργοτάξιο. Ο ασφαλτοτάπητας αλλάζει ενώ κατασκευάζεται και το βόρειο πεζοδρόμιο.

Και από την Αγίου Νικολάου και μετά αρχίζει το πραγματικό έμφραγμα λόγω άλλων έργων. Το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου έχει παραλύσει τις τελευταίες ημέρες το κέντρο με τους οδηγούς αλλά και τους επαγγελματίες του κέντρου να έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους αδυνατώντας να κάνουν κάτι. Μέχρι και τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ αφηνουν το επιβατικό κοινό - επι της ουσίας - στη μέση του δρόμου, έτσι όπως η Αγίου Ανδρέου έχει συμπιεστεί με πλαστικά πετάσματα και πινακίδες που οριοθετούν το εργοτάξιο.

Από την Κολοκοτρώνη και προς την Νόρμαν οι εργασίες για πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου είναι σε πλήρη εξέλιξη με μηχανήματα έργου και μεγάλα κομπρεσερ να σπάνε τον δρόμο.

Μια ακόμη κάθετη της Αγίου Ανδρέου είναι σήμερα (Τρίτη 16/06) η οδός Ζαΐμη, καθώς οι εργασίες στο σημείο για τον αγωγό φυσικού αερίου είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την οδό Αράτου η οποία έχει καταργηθεί εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα στο τμήμα της από την Οθωνος Αμαλίας έως ακόμη και την οδό Ρήγα Φεραίου. Εκεί γίνονται εργασίες από τον εργολάβο του δήμου για νέα πεζοδρόμια και νέο ασφαλτοτάπητα. Ως εκ τούτου σχεδόν καμία κάθετη της Όθωνος Αμαλίας δεν μπορεί να οδηγήσει στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, με εξαίρεση την οδό Ερμού, όπου επίσης επικρατεί το αδιαχώρητο.

Όσο για τη διάρκεια των εργασιών. Στην περίπτωση του περάσματος αγωγού φυσικού αερίου από την Αγίου Ανδρέου, αν και τα συνεργεία κινούνται γρήγορα και διαθέτουν αρκετά μηχανήματα έργου, το έργο είναι σύνθετο και απαιτεί το χρόνο του για όλα τα στάδια.

Σε ότι αφορά τα έργα για πεζοδρόμια, πεζόδρομους και αλλαγή ασφαλτοτάπητα, το μόνο παρήγορο είναι πως σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει προκύψει ζήτημα περάσματος μεγάλου αγωγού ομβρίων που θα απαιτούσε αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση τα έργα συνεχίζονται και η περάιωσή τους είναι συνδυασμός, επαρκούς προσωπικού, μηχανημάτων έργου και διάθεσιμων υλικών.