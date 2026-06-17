Καιρός: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα ο «θερμικός θόλος» από την Ιβηρική

«Θερμικός θόλος» θα χτυπήσει την Ιβηρική Χερσόνησο και ένας αρκετά ζεστός Ιούλιος βρίσκεται προ των πυλών, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού.

«Βρίσκεται πιο μακριά από την περιοχή μας, επηρεάζει κυρίως την Ιβηρική Χερσόνησο», σημείωσε ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ωστόσο, τόνισε ότι η Ελλάδα επηρεάζεται από ένα παράλληλο καιρικό μοτίβο, που θα προκαλέσει μελτέμια και καιρική αστάθεια, φαινόμενα που θα κρατήσουν έως το τέλος της εβδομάδας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν.

Μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.