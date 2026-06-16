Διπλωματικές παραστάσεις 2026 των σπουδαστών της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας: Αλέξανδρος Βάκρινος, Αλεξάνδρα Μητσέλου, Γιώργος Δήμου, Θεοδώρα Γιαννοπούλου, Φωτεινή Καραμανωλάκη, Μαριέτα Μπελεβώνη, παρουσιάζουν τις διπλωματικές τους παραστάσεις στις 22, 25 & 27 Ιουνίου στο θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7) στην Πάτρα και στο Θέατρο Σταθμός (Βίκτωρος Ουγκώ 55), στην Αθήνα

Οι παραστάσεις:

Θέατρο Μπάρρυ Πάτρα: 22, 25 & 27 Ιουνίου 21:30

Θέατρο Σταθμός Αθήνα: 1 Ιουλίου: 21:30 & 2 Ιουλίου 19:30 & 21:30

Παραστάσεις στο Θέατρο Μπάρρυ

«Μάνα, Μητέρα, Μαμά» Γιώργου Διαλεγμένου

Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Γιάννης Λεοντάρης

Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά

22 Ιουνίου στις 21:30

«Τσέχοφ⁴»

(Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τα έργα: «Βυσσινόκηπος», «Γλάρος», «Θείος Βάνιας» του Άντον Τσέχοφ.)

Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Περικλής Μουστάκης

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

25 Ιουνίου στις 21:30

«Χορός Δελχί» Ιβάν Βιριπάεφ

Μετάφραση: Λένα Φιλίπποβα

Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Λένα Φιλίπποβα

Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά

27 Ιουνίου στις 21:30

Παραστάσεις στο Θέατρο Σταθμός

«Χορός Δελχί» Ιβάν Βιριπάεφ

Μετάφραση: Λένα Φιλίπποβα

Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Λένα Φιλίπποβα

Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά

1 Ιουλίου στις 21:30

«Τσέχοφ⁴»

(Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τα έργα: «Βυσσινόκηπος», «Γλάρος», «Θείος Βάνιας» του Άντον Τσέχοφ.)

Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Περικλής Μουστάκης

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

2 Ιουλίου στις 19:30

«Μάνα, Μητέρα, Μαμά» Γιώργος Διαλεγμένος

Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Γιάννης Λεοντάρης

Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά

2 Ιουλίου στις 21:30

Διεύθυνση Σπουδών: Περικλής Μουστάκης

Για την είσοδο στο Θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7, Πάτρα) θα δίνεται ατέλεια, με σειρά προτεραιότητας, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.