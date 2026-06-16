Διπλωματικές παραστάσεις 2026 των σπουδαστών της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας: Αλέξανδρος Βάκρινος, Αλεξάνδρα Μητσέλου, Γιώργος Δήμου, Θεοδώρα Γιαννοπούλου, Φωτεινή Καραμανωλάκη, Μαριέτα Μπελεβώνη, παρουσιάζουν τις διπλωματικές τους παραστάσεις στις 22, 25 & 27 Ιουνίου στο θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7) στην Πάτρα και στο Θέατρο Σταθμός (Βίκτωρος Ουγκώ 55), στην Αθήνα
Οι παραστάσεις:
Θέατρο Μπάρρυ Πάτρα: 22, 25 & 27 Ιουνίου 21:30
Θέατρο Σταθμός Αθήνα: 1 Ιουλίου: 21:30 & 2 Ιουλίου 19:30 & 21:30
Παραστάσεις στο Θέατρο Μπάρρυ
«Μάνα, Μητέρα, Μαμά» Γιώργου Διαλεγμένου
Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Γιάννης Λεοντάρης
Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά
22 Ιουνίου στις 21:30
«Τσέχοφ⁴»
(Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τα έργα: «Βυσσινόκηπος», «Γλάρος», «Θείος Βάνιας» του Άντον Τσέχοφ.)
Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Περικλής Μουστάκης
Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά
25 Ιουνίου στις 21:30
«Χορός Δελχί» Ιβάν Βιριπάεφ
Μετάφραση: Λένα Φιλίπποβα
Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Λένα Φιλίπποβα
Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά
27 Ιουνίου στις 21:30
Παραστάσεις στο Θέατρο Σταθμός
«Χορός Δελχί» Ιβάν Βιριπάεφ
Μετάφραση: Λένα Φιλίπποβα
Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Λένα Φιλίπποβα
Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά
1 Ιουλίου στις 21:30
«Τσέχοφ⁴»
(Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τα έργα: «Βυσσινόκηπος», «Γλάρος», «Θείος Βάνιας» του Άντον Τσέχοφ.)
Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Περικλής Μουστάκης
Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά
2 Ιουλίου στις 19:30
«Μάνα, Μητέρα, Μαμά» Γιώργος Διαλεγμένος
Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Γιάννης Λεοντάρης
Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά
2 Ιουλίου στις 21:30
Διεύθυνση Σπουδών: Περικλής Μουστάκης
Για την είσοδο στο Θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7, Πάτρα) θα δίνεται ατέλεια, με σειρά προτεραιότητας, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.
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