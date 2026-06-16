Ο Φωκίων Ζαΐμης στην Α΄ Διεθνή Επιστημονική του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Στην Α΄ Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Αρχιτεκτονική των πρώιμων και μεταβατικών οχυρώσεων του πυροβολικού στην Ανατολική Μεσόγειο (15ος – αρχές 16ου αιώνα)», που διοργάνωσε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετείχε διαδικτυακά ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Κατά την παρέμβασή του υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της μελέτης των οχυρώσεων του 15ου και των αρχών του 16ου αιώνα, μιας περιόδου ιδιαίτερα σημαντικής για την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και την ιστορία του ελληνικού χώρου. Όπως ανέφερε, τα οχυρωματικά έργα της εποχής δεν αποτελούν μόνο μνημεία του παρελθόντος, αλλά ζωντανά στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τα οποία εξακολουθούν να διαμορφώνουν την ταυτότητα και την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ζαΐμης στα κάστρα της Πάτρας, του Ρίου, του Αντιρρίου και της Ναυπάκτου, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις ιστορικές και γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρέασαν διαχρονικά την περιοχή και τη χώρα. Ταυτόχρονα τόνισε ότι πρέπει να ανοίξει η Δυτική είσοδος του κάστρου του Ρίου (τάφρος), κάτι για το οποίο έχει ληφθεί και η σχετική άδεια από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). «Η διατήρηση, προστασία και ανάδειξή τους αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, αλλά και αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο μας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να στηρίζει επιστημονικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.