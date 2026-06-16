Δάνεια και πιστωτικές κάρτες: Tι αλλαγές φέρνει το ν/σ του ΥΠΑΝ, από το πλαφόν στις χρεώσεις μέχρι τα «ψιλά γράμματα»

Με αυστηρούς κανόνες, όπως πλαφόν στις χρεώσεις των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών, όριο στο ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο δανειολήπτης κατά την εξόφληση, ώστε να μην οδηγείται σε υπερχρέωση, αλλά και «δικαίωμα στη λήθη» για καρκινοπαθείς, το νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, έως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, φιλοδοξεί να ανακουφίσει χιλιάδες δανειολήπτες.

Οι ρυθμίσεις που προωθεί το ΥΠΑΝ δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ και άρα δεν αφορούν δανειακές συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί ενώ καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων, δηλαδή δάνεια που δε συνδέονται με υποθήκη ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, για ποσά έως 100.000 ευρώ.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο είναι οι δυσνόητοι όροι συμβολαίων και οι κρυφές επιβαρύνσεις θεσπίζοντας υποχρέωση στις τράπεζες να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός.

Επίσης, ο δανειολήπτης αποκτά διαπραγματευτική ισχύ καθώς έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο κάθε πολίτης μπορεί να ακυρώσει το δάνειο χωρίς κυρώσεις και υποχρέωση αιτιολόγησης, εφόσον διαπιστώσει ότι οι όροι δεν τον εξυπηρετούν ή αν αλλάξει γνώμη.

Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να μιλήσει με φυσικό πρόσωπο όταν επιθυμεί επικοινωνία με την τράπεζα ζητώντας την ανθρώπινη παρέμβαση, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετείται μόνο από αυτοματοποιημένα συστήματα ή chatbots.

Διπλό δίχτυ προστασίας

Μία από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις που εισάγει το ν/σ του ΥΠΑΝ είναι ότι μπαίνει ανώτατο όριο στο ποσό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (ΣΕΠΕ), το οποίο δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% του ΣΕΠΕ. Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και του υπουργού Οικονομικών, σε συνεργασία με τον Διοικητή της ΤτΕ ενώ τίθενται όρια και στο ποσό της αύξησης το αρχικού κεφαλαίου του δανείου κατά την αποπληρωμή. Το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης, πλην των πιστωτικών καρτών, δε θα μπορεί να ξεπερνά το 60% για δάνεια έως και 4 χρόνια, το 70% για δάνεια άνω των 4 ετών και μέχρι τα 8 έτη, και το 75% για δάνεια άνω των 8 ετών.

Το πλαφόν αυτό στοχεύει να βάλει φρένο σε περιπτώσεις όπου οι τόκοι, οι προμήθειες και οι χρεώσεις, οδηγούσαν σε δυσανάλογη αύξηση του τελικού χρέους.

Εντωμεταξύ, οι τράπεζες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη διάγνωση ογκολογικής ασθένειας καταναλωτή για σκοπούς ασφαλιστικής σύμβασης συνδεδεμένης με δάνειο εφόσον έχουν παρέλθει πέντε έτη από την ολοκλήρωση της θεραπείας του.