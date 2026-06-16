Ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος τέθηκε σε επ’ αόριστον αργία γιατί έδειξε τα γενετικά του όργανα σε περαστικούς

Σε επ’ αόριστον αργία έθεσε το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος Παντελεήμονα, αφού ο 52χρονος φέρεται να συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6/2026) για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η απόφαση για τον Μητροπολίτη πάρθηκε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β’, έως ότου διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, που συνδέεται με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης της Γραμματείας του Πατριαρχείου, στην οποία γίνεται λόγος για «θλιβερό γεγονός» που έλαβε χώρα στην Αθήνα. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος, η πατριαρχική απόφαση καταδεικνύει τη βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση από την εκκλησιαστική διοίκηση.

Οι κατηγορίες προς τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος Παντελεήμονα

Ο Μητροπολίτης Παντελεήμων συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν καταγγελιών ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις αναφορές της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη στα Πετράλωνα της Αθήνας. Ο Μητροπολίτης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

Η επ’ αόριστον αργία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα διοικητικά μέτρα που μπορεί να επιβληθεί σε κληρικό υψηλόβαθμης εκκλησιαστικής θέσης. Δεν συνιστά καταδίκη ούτε προδικάζει την έκβαση της υπόθεσης, αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εκκλησίας και στην προστασία του κύρους του θεσμού έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης.

Αυτή παραμένει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο οι εσωτερικές εκκλησιαστικές διαδικασίες όσο και τυχόν έρευνες από τις αρμόδιες πολιτικές αρχές, εφόσον αυτές εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων

Ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων ανήκει στην ιεραρχία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, το οποίο αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα Πατριαρχεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχει στην πνευματική του δικαιοδοσία ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σημαντική ιεραποστολική δράση σε χώρες της Αφρικής, με την ίδρυση νέων επισκοπών, την ανέγερση ναών, σχολείων και κοινωνικών δομών, καθώς και την ενίσχυση των τοπικών ορθόδοξων κοινοτήτων. Για τον λόγο αυτό, κάθε υπόθεση που αφορά μέλος της ανώτερης εκκλησιαστικής ηγεσίας προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στον εκκλησιαστικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

«Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού.

Εν Αλεξανδρεία τη 15η Ιουνίου 2026

Εκ της Γραμματείας του Πατριαρχείου».