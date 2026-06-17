Αίγιο: Πυροσβέστης έσωσε γατάκι από φρεάτιο

Μια ιδιαίτερα συγκινητική διάσωση σημειώθηκε στην περιοχή της Ροκάς στην Κουλούρα Αιγίου πριν λίγες ημέρες, όπου ένα μικρό γατάκι εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο και χρειάστηκε την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου.

Ύστερα από κλήση που δέχθηκε η Υπηρεσία, στο σημείο έσπευσε ο πυροσβέστης Κώστας Ζαχόπουλος μαζί με συναδέλφους του, ο οποίος με ψυχραιμία, επαγγελματισμό και ευαισθησία κατάφερε να απεγκλωβίσει το ανυπεράσπιστο ζωάκι με απόλυτη επιτυχία.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με αίσιο τέλος, προσφέροντας ανακούφιση στους κατοίκους της περιοχής και μια δεύτερη ευκαιρία ζωής στο μικρό γατάκι.