Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής - Μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο και μελωδίες μιούζικαλ στην Πάτρα

Η Πάτρα το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου γιορτάζει την ημέρα Ευρωπαϊκής Μουσικής με μια μουσική διαδρομή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και με μελωδίες από μιούζικαλ που έχουν παρουσιαστεί ως κινηματογραφικές ταινίες ή θεατρικά έργα σ' όλο τον κόσμο

Η αυλαία του διημέρου ανοίγει στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου στο αίθριο του νέου δημαρχείου, με την παιδική χορωδία, το φωνητικό σύνολο σολφέζ Kodaly, τη χορωδία δωματίου, με τη συμμετοχή της σύγχρονης ορχήστρας και της τάξης τζαζ κρουστών του Δημοτικού Ωδείου, να παρουσιάζουν γνωστές μελωδίες από μιούζικαλ που έχουν παρουσιαστεί ως κινηματογραφικές ταινίες ή θεατρικά έργα σ' όλο τον κόσμο.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ στον ίδιο χώρο, η Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών θα παρουσιάσει μια μουσική διαδρομή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναζητώντας τις κοινές ρίζες, τις επιρροές και τους πολιτισμικούς διαλόγους που διαμόρφωσαν τον ηχητικό κόσμο της περιοχής.

Μέσα από σκοπούς, τραγούδια και οργανικές συνθέσεις από τα νησιά του Αιγαίου, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου, η συναυλία θα φωτίσει διαδρομές ανθρώπων, ιδεών και μουσικών παραδόσεων, που ταξίδεψαν ανά τους αιώνες πάνω στα ίδια θαλάσσια περάσματα.

Η Είσοδος και στις δύο συναυλίες είναι δωρεάν.