«Ο καραγκιόζης στις γειτονιές» της Πάτρας - Όλες οι παραστάσεις

Το θέατρο Σκιών μέσα από την ενότητα « ο καραγκιόζης στις γειτονιές» ξεκινά το φετινό του ταξίδι στην Πάτρα την Παρασκευή 19 Ιουνίου, από το Γηροκομειό.

Για τέσσερις περίπου μήνες, πέντε πατρινοί καραγκιοζοπαίχτες θα ξεναγήσουν μικρούς και μεγάλους στον μαγικό και γεμάτο μηνύματα κόσμο του θεάτρου Σκιών, στην πόλη που αποτελεί τη γενέτειρα του Έλληνικού Καραγκιόζη.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων ανά καραγκιοζοπαίχτη διαμορφώνεται ως εξής:

Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ

ΠΑΡ. 19/6/2026 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΗΡΟΚΟΜΗΤΙΣΣΑ»

ΣΑΒ . 20/6/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΑΛΑ

ΣΑΒ. 27/6/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

ΔΕΥΤ. 29/6/2026 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΡΟΪΤΙΚΑ

ΔΕΥΤ.31/8/2026 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΠΑΡ. 11/9/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΥΡ. 13/8/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΣΑΒ. 20/6/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΑΡ. 26/6/2026 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ «Η ΕΙΡΗΝΗ»

ΣΑΒ. 27/6/2026 EKΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΑΡΟΗ»

ΠΑΡ. 3/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΒ. 5/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΗΣ

ΚΥΡ. 12/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΒ. 3/9/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΚΥΣΤΡΑΣ

ΠΑΡ. 4 /9/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΣΑΒ. 27/6/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ

ΤΕΤ. 8/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ

ΠΕΜΠ. 9/7/2026 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Η ΟΜΑΔΑ»

ΤΕΤ. 15/7/2026 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

ΠΑΡ. 31/7/2026 ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ& ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΥ

ΠΕΜΠ. 20 /8/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΥΡΑΣ

ΣΑΒ. 5/9/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΔΡΟΣΙΑ»

Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΠΕΜΠ.9/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ &ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΩ- ΕΞΩ ΑΓΥΙΑΣ & ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΣΑΒ.11/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ &ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ»

ΔΕΥΤ. 10/8/2026 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΠΑΡ. 11/9/2026 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΒ. 12/9/2026 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΠΑΡ. 25/9/2026 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΥΡ. 27/9/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ «ΕΚΦΡΑΣΗ»

Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ

ΤΡ. 30/6/2026 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΛΑΖ

ΤΡ. 21/7 /2026 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΡΟΪΤΙΚΑ

ΤΡ. 4/8/2026 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΛΑΖ