«Ο καραγκιόζης στις γειτονιές» της Πάτρας - Όλες οι παραστάσεις

Έναρξη παραστάσεων Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Γηροκομειό - Αναλυτικό πρόγραμμα
Το θέατρο Σκιών μέσα από την ενότητα « ο καραγκιόζης στις γειτονιές» ξεκινά το φετινό του ταξίδι στην Πάτρα την Παρασκευή 19 Ιουνίου, από το Γηροκομειό.
Για τέσσερις περίπου μήνες, πέντε πατρινοί καραγκιοζοπαίχτες θα ξεναγήσουν μικρούς και μεγάλους στον μαγικό και γεμάτο μηνύματα κόσμο του θεάτρου Σκιών, στην πόλη που αποτελεί τη γενέτειρα του Έλληνικού Καραγκιόζη.
Το πρόγραμμα των παραστάσεων ανά καραγκιοζοπαίχτη διαμορφώνεται ως εξής:
Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ
ΠΑΡ. 19/6/2026 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΗΡΟΚΟΜΗΤΙΣΣΑ»
ΣΑΒ . 20/6/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΑΛΑ
ΣΑΒ. 27/6/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»
ΔΕΥΤ. 29/6/2026 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΡΟΪΤΙΚΑ
ΔΕΥΤ.31/8/2026 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΠΑΡ. 11/9/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΥΡ. 13/8/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒ. 20/6/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΑΡ. 26/6/2026 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ «Η ΕΙΡΗΝΗ»
ΣΑΒ. 27/6/2026 EKΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΑΡΟΗ»
ΠΑΡ. 3/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΒ. 5/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΗΣ
ΚΥΡ. 12/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΒ. 3/9/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΚΥΣΤΡΑΣ
ΠΑΡ. 4 /9/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒ. 27/6/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ
ΤΕΤ. 8/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
ΠΕΜΠ. 9/7/2026 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Η ΟΜΑΔΑ»
ΤΕΤ. 15/7/2026 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ
ΠΑΡ. 31/7/2026 ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ& ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΥ
ΠΕΜΠ. 20 /8/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΥΡΑΣ
ΣΑΒ. 5/9/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΔΡΟΣΙΑ»
Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
ΠΕΜΠ.9/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ &ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΩ- ΕΞΩ ΑΓΥΙΑΣ & ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΣΑΒ.11/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ &ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ»
ΔΕΥΤ. 10/8/2026 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
ΠΑΡ. 11/9/2026 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΒ. 12/9/2026 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
ΠΑΡ. 25/9/2026 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΥΡ. 27/9/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ «ΕΚΦΡΑΣΗ»
Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ
ΤΡ. 30/6/2026 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΛΑΖ
ΤΡ. 21/7 /2026 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΡΟΪΤΙΚΑ
ΤΡ. 4/8/2026 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΛΑΖ
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