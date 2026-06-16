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ΘΕΑΤΡΟ

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«Ο καραγκιόζης στις γειτονιές» της Πάτρας - Όλες οι παραστάσεις

«Ο καραγκιόζης στις γειτονιές» της Πάτρα...

Έναρξη παραστάσεων Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Γηροκομειό - Αναλυτικό πρόγραμμα

Το θέατρο Σκιών μέσα από την ενότητα « ο καραγκιόζης στις γειτονιές» ξεκινά το φετινό του ταξίδι στην Πάτρα την Παρασκευή 19 Ιουνίου, από το Γηροκομειό.

Για τέσσερις περίπου μήνες, πέντε πατρινοί καραγκιοζοπαίχτες θα ξεναγήσουν μικρούς και μεγάλους στον μαγικό και γεμάτο μηνύματα κόσμο του θεάτρου Σκιών, στην πόλη που αποτελεί τη γενέτειρα του Έλληνικού Καραγκιόζη.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων ανά καραγκιοζοπαίχτη διαμορφώνεται ως εξής:

Παραστάσεις Καραγκιόζη /  Καραγκιοζοπαίχτης  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ

ΠΑΡ. 19/6/2026 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΗΡΟΚΟΜΗΤΙΣΣΑ»

ΣΑΒ . 20/6/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΑΛΑ

ΣΑΒ. 27/6/2026               ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ  «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

ΔΕΥΤ. 29/6/2026 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΡΟΪΤΙΚΑ

ΔΕΥΤ.31/8/2026 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΠΑΡ. 11/9/2026               ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΥΡ. 13/8/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΣΑΒ. 20/6/2026     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΑΡ. 26/6/2026    ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ «Η ΕΙΡΗΝΗ»

ΣΑΒ. 27/6/2026     EKΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΑΡΟΗ»

ΠΑΡ. 3/7/2026     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΒ. 5/7/2026     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΗΣ

ΚΥΡ. 12/7/2026     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΒ.   3/9/2026     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΚΥΣΤΡΑΣ

ΠΑΡ.  4 /9/2026     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

Παραστάσεις Καραγκιόζη /   Καραγκιοζοπαίχτης  ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΣΑΒ. 27/6/2026             ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ

ΤΕΤ. 8/7/2026             ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ

ΠΕΜΠ.   9/7/2026         ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Η ΟΜΑΔΑ»

ΤΕΤ. 15/7/2026             ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

ΠΑΡ. 31/7/2026             ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ& ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΥ

ΠΕΜΠ. 20 /8/2026       ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΥΡΑΣ 

ΣΑΒ. 5/9/2026             ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΔΡΟΣΙΑ»

Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΠΕΜΠ.9/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ &ΑΘΛ.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΩ- ΕΞΩ  ΑΓΥΙΑΣ &    ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΣΑΒ.11/7/2026 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ &ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ  «Ο ΑΓΙΟΣ    ΘΕΟΔΩΡΟΣ»

ΔΕΥΤ. 10/8/2026     ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΠΑΡ. 11/9/2026       ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΒ. 12/9/2026       ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΠΑΡ. 25/9/2026      ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ  

ΚΥΡ. 27/9/2026        ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ «ΕΚΦΡΑΣΗ»

Παραστάσεις Καραγκιόζη / Καραγκιοζοπαίχτης  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ

ΤΡ. 30/6/2026    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ  ΠΛΑΖ

ΤΡ. 21/7 /2026  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ  ΡΟΪΤΙΚΑ

ΤΡ. 4/8/2026       ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ  ΠΛΑΖ

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#tags Ο Καραγκιόζης στις Γειτονιές Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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