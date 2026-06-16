Madonna: Παγκόσμια beauty ambassador της Kiko Milano στα 67 της χρόνια

Επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο της dance ηλεκτρονικής μουσικής αλλά και της ομορφιάς
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Η KIKO Milano ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, ανακοινώνοντας τη συνεργασία της με τη Madonna ως global brand ambassador. Το προσιτό ιταλικό beauty brand τιτλοφορεί τη καμπάνια αυτής της ηχηρής σύμπραξης «The KIKO Show». Μάλιστα η εκστρατεία συμπίπτει με το μεγάλο comeback της αξεπέραστης performer στην ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Μόλις κυκλοφόρησε το κοινό της βίντεο με την Sabrina Carpenter για το κοινό τους single «Bring Your Love».
«Η Madonna αποτελεί σημείο αναφοράς. Είναι μια προσωπικότητα που συνεχίζει να εμπνέει γενιές», δήλωσε ο Chief Brand Officer της KIKO, Drew Elliott. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια καμπάνια που να τραβά τα βλέμματα και να αφήνει το αποτύπωμά της, όπως ακριβώς κάνει η Madonna αλλά και τα προϊόντα μας».
Τη φωτογράφιση υπογράφει ο Rafael Pavarotti. Η ντίβα εμφανίζεται με συλλεκτικά looks συμπεριλαμβανομένων ενδυμάτων από την εποχή του Confessions Tour, αλλά και αρχειακές δημιουργίες από τη θητεία του Tom Ford στον οίκο Yves Saint Laurent. Το αισθητικό αποτέλεσμα αποπνέει τον χαρακτηριστικό glamour χαρακτήρα που έχει ταυτιστεί με τη Madonna όλα αυτά τα χρόνια.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην καμπάνια έχουν και ορισμένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της KIKO Milano, όπως το Unlimited Double Touch Liquid Lipstick, το 3D Hydra Lip Gloss και η Maxi Mod Mascara. Μέσα από αυτές τις επιλογές, το νεανικό brand αναδεικνύει τη δέσμευσή του σε ποιοτικές, ιταλικής παραγωγής φόρμουλες που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις με οικονομική τιμή. «Smart girls don't overpay !» λοιπόν.
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