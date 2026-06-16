Madonna: Παγκόσμια beauty ambassador της Kiko Milano στα 67 της χρόνια

Επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο της dance ηλεκτρονικής μουσικής αλλά και της ομορφιάς

H «βασίλισσα της ποπ» παραμένει ίνδαλμα στα 67 της και φοράει ακόμα ένα στέμμα. Η KIKO Milano ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, ανακοινώνοντας τη συνεργασία της με τη Madonna ως global brand ambassador. Το προσιτό ιταλικό beauty brand τιτλοφορεί τη καμπάνια αυτής της ηχηρής σύμπραξης «The KIKO Show». Μάλιστα η εκστρατεία συμπίπτει με το μεγάλο comeback της αξεπέραστης performer στην ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Μόλις κυκλοφόρησε το κοινό της βίντεο με την Sabrina Carpenter για το κοινό τους single «Bring Your Love».