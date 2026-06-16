Γυναικοκτονία στη Δράμα: Ο 50χρονος δεν άντεχε την ιδέα του χωρισμού και τη σκότωσε

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Δράμας για να διαπιστωθούν οι λόγοι που οδήγησαν τον 50χρονο αρχιφύλακα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να μαχαιρώσει μέχρι θανάτου την 45χρονη επίσης αρχιφύλακα σε Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης και μητέρα των δύο τους παιδιών, το απόγευμα της Δευτέρας (15/06).
Η μεγαλύτερη κόρη σπουδάζει και έλειπε από το σπίτι, ενώ ο 16χρονος αδερφός της έμενε με τους γονείς του και είναι εκείνος που ανακάλυψε αιμόφυρτη την μητέρα του και σε κατάσταση σοκ κάλεσε τις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος χαρακτηρίζεται ως ένας απότομος χαρακτήρας ως προς την συμπεριφορά του, αλλά στις Αρχές δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ούτε στην Υπηρεσία τους γνώριζαν κάτι.
Συγγενείς, φίλοι και οι κουμπάροι τους που εξετάστηκαν σχετικά, ούτε εκείνοι γνώριζαν να υπήρχε κακοποιητικό περιβάλλον, ωστόσο προστριβές φαίνεται υπήρχαν και η 45χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει.
Ο σύζυγός της δεν ήθελε να χωρίσουν και μάλιστα πήγαινε και σε ιδιώτη ψυχολόγο για να μπορέσει να διαχειριστεί τον χωρισμό, τον οποίο ανέβαλαν χρονικά μέχρι να δώσει Πανελλήνιες και το μικρότερο παιδί τους.
Τους τελευταίους 6 μήνες βρίσκονταν σε διάσταση και ο 50χρονος έμενε στο σπίτι της μητέρας του, αλλά επισκεπτόταν κανονικά το σπίτι που έμενε η οικογένειά του.
Η ίδια φέρεται να είχε κάνει και αίτημα απόσπασης στην Υπηρεσία της.
H εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA, το πρωί της Τρίτης (16/06) ανέφερε:
“Αυτό το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι οι οποίοι όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα, απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα.
Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων μέχρι χθες αργά, βραδινές ώρες- οικείων προσώπων της οικογένειας, δεν προκύπτει ότι υπήρχε ένταση, κακοποίηση συστηματική. Ίσως το ζευγάρι είχε μπει σε διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση, ο γάμος. Όμως, ένας από τους δυο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χωρισμό.
Γι’ αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δυστυχώς όμως χθες φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό και μάλιστα ενημερωθήκαμε με αυτόν τον τραγικό τρόπο, από το ανήλικο παιδί της οικογένειας.
Έφτασαν οι συνάδελφοι και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για την συγκεκριμένη συνάδελφο. Κάλεσαν πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ. Εκεί οι γιατροί έδωσαν έκαναν ότι μπορούσαν για να κρατήσουν αυτή την γυναίκα στη ζωή. Δυστυχώς μετά από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι κατέληξε”.
Το χρονικό του εγκλήματος
Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (15/06) το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τον γιο της οικογένειας ότι εντόπισε την μητέρα του αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της, σε κρεβάτι στο υπόγειο της οικίας τους, ενώ δίπλα της υπήρχε ένα μαχαίρι.
Άμεσα, στο σημείο μετέβησαν περιπολούντες αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν το θύμα και στην συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε τουλάχιστον 8 τραύματα από μαχαίρι, στην πλάτη και στα πλευρά, από τα οποία, στη συνέχεια, επήλθε ο θάνατός της.
Περίπου μισή ώρα μετά τις 5 το απόγευμα, η Αστυνομία ενημερώθηκε και πάλι τηλεφωνικά, από πολίτη, για τραυματισμένο άτομο εντός οχήματος, στο δάσος του Κορυλόβου Δράμας.
Στο σημείο κατέφθασαν περιπολούντες αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου εντόπισαν νεκρό τον 50χρονο εντός του οχήματός του, καθώς είχε αυτοπυροβοληθεί.
Δολοφονία στο Αίγιο: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει συνεργός στην απόκρυψη στοιχείων
Πάτρα: Παραδόθηκε ο κόμβος Μιντιλογλίου – Κανονικά πλέον η κυκλοφορία προς Βραχνέικα
Δυτική Ελλάδα: 165 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr