Γυναικοκτονία στη Δράμα: Ο 50χρονος δεν άντεχε την ιδέα του χωρισμού και τη σκότωσε

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Δράμας για να διαπιστωθούν οι λόγοι που οδήγησαν τον 50χρονο αρχιφύλακα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να μαχαιρώσει μέχρι θανάτου την 45χρονη επίσης αρχιφύλακα σε Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης και μητέρα των δύο τους παιδιών, το απόγευμα της Δευτέρας (15/06).

Η μεγαλύτερη κόρη σπουδάζει και έλειπε από το σπίτι, ενώ ο 16χρονος αδερφός της έμενε με τους γονείς του και είναι εκείνος που ανακάλυψε αιμόφυρτη την μητέρα του και σε κατάσταση σοκ κάλεσε τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος χαρακτηρίζεται ως ένας απότομος χαρακτήρας ως προς την συμπεριφορά του, αλλά στις Αρχές δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ούτε στην Υπηρεσία τους γνώριζαν κάτι.

Συγγενείς, φίλοι και οι κουμπάροι τους που εξετάστηκαν σχετικά, ούτε εκείνοι γνώριζαν να υπήρχε κακοποιητικό περιβάλλον, ωστόσο προστριβές φαίνεται υπήρχαν και η 45χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει.

Ο σύζυγός της δεν ήθελε να χωρίσουν και μάλιστα πήγαινε και σε ιδιώτη ψυχολόγο για να μπορέσει να διαχειριστεί τον χωρισμό, τον οποίο ανέβαλαν χρονικά μέχρι να δώσει Πανελλήνιες και το μικρότερο παιδί τους.

Τους τελευταίους 6 μήνες βρίσκονταν σε διάσταση και ο 50χρονος έμενε στο σπίτι της μητέρας του, αλλά επισκεπτόταν κανονικά το σπίτι που έμενε η οικογένειά του.

Η ίδια φέρεται να είχε κάνει και αίτημα απόσπασης στην Υπηρεσία της.