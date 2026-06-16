To διάσημο Chateau Margaux της Πατρινής οικογένειας Μεντζελόπουλου «πάει» Costa Navarino

Στο Mandarin Oriental της Costa Navarino έχει προγραμματιστεί μια από τις πιο ιδιαίτερες οινικές βραδιές του καλοκαιριού με γαλλικό και Πατρινό χρώμα, σε συνδυασμό με δείπνο υψηλής γαστρονομίας. Το ιστορικό οινόκαστρο του Bordeaux, Château Margaux, που εξέλιξε θεαματικά η Πατρινή επιχειρηματική οικογένεια Μεντζελόπουλου θα εκπροσωπηθεί στη Μεσσηνία στις 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του The Private Kitchen.

Θα παρουσιαστούν εμβληματικές εσοδείες του ονομαστού οινοποιείου παρουσία του Alexis Leven-Mentzelopoulos, ιδιοκτήτη και γενικού διαχειριστή του Château Margaux. Λίγοι τυχεροί θα γνωρίσουν την ιστορία, τη φιλοσοφία και τη διαχρονική κληρονομιά ενός από τα πλέον εμβληματικά οινοποιεία στον κόσμο. Με μόλις 16 διαθέσιμες θέσεις, η εκδήλωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές του των οινικών εμπειριών του Mandarin Oriental, Costa Navarino για το 2026.