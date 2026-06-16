To διάσημο Chateau Margaux της Πατρινής οικογένειας Μεντζελόπουλου «πάει» Costa Navarino

Στο Mandarin Oriental θα κάνει σπάνια εμφάνιση ο νυν ιδιοκτήτης και γενικός διαχειριστής Alexis Leven-Mentzelopoulos
Στο Mandarin Oriental της Costa Navarino έχει προγραμματιστεί μια από τις πιο ιδιαίτερες οινικές βραδιές του καλοκαιριού με γαλλικό και Πατρινό χρώμα, σε συνδυασμό με δείπνο υψηλής γαστρονομίας. Το ιστορικό οινόκαστρο του Bordeaux, Château Margaux, που εξέλιξε θεαματικά η Πατρινή επιχειρηματική οικογένεια Μεντζελόπουλου θα εκπροσωπηθεί στη Μεσσηνία στις 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του The Private Kitchen.
Θα παρουσιαστούν εμβληματικές εσοδείες του ονομαστού οινοποιείου παρουσία του Alexis Leven-Mentzelopoulos, ιδιοκτήτη και γενικού διαχειριστή του Château Margaux. Λίγοι τυχεροί θα γνωρίσουν την ιστορία, τη φιλοσοφία και τη διαχρονική κληρονομιά ενός από τα πλέον εμβληματικά οινοποιεία στον κόσμο. Με μόλις 16 διαθέσιμες θέσεις, η εκδήλωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές του των οινικών εμπειριών του Mandarin Oriental, Costa Navarino για το 2026.
Το Chateaux Margot στο Μπορντό της Γαλλίας
Το Mandarin Oriental της Μεσσηνίας
Η βραδιά θα περιλαμβάνει ένα ειδικά σχεδιασμένο μενού γευσιγνωσίας από τον Executive Chef Bertrand Valegeas και τη Chef Στέλλα Ασημακοπούλου. Θα προσφερθούν αντιπροσωπευτικά κρασιά, όπως τα Château Margaux 1989, 2003 και 2009, καθώς και τα Pavillon Blanc du Château Margaux και Pavillon Rouge du Château Margaux.
Θυμίζουμε πως ο Πατρινός Ανδρέας Μεντζελόπουλος, έναν εξαιρετικά επιτυχημένος businessman στη Γαλλία, με αλυσίδα 1.600 παντοπωλείων, σούπερ μάρκετ και ακινητων στο Παρίσι, αγόρασε το 1977 το ξακουστό Chateaux Margeau αντί 72 εκατ. γαλλικών φράγκων με ειδική άδεια από τη Γαλλική κυβέρνηση. Και ήταν αναπάντεχο και απίστευτο τότε ένας μη Γάλλος να αποκτήσει αυτό το iconic οινοποιείο.
Η κόρη του Κορίν, το ανέλαβε μετά το θάνατό του στα eighties μετατρέποντάς το σε αυτοκρατορία αξίας 600 εκατ. ευρώ. Σήμερα είναι στο τιμόνι η τρίτη γενιά, τα παιδιά της Κορίν και εγγόνια του Ανδρέα, η Αλεξάνδρα Πετί και ο Αλέξης Λεβέν, που τιμούν τις ρίζες τους και λατρεύουν τα γλυκά κρασιά της Πάτρας. Η Κορίν Μεντζελοπούλου είχε φιλοξενηθεί ως κεντρικό πρόσωπο στο περιοδικό THEBEST.
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