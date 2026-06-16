Νέα κατάθεση του μάρτυρα-κλειδί για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Καταθέτει ξανά σήμερα, Τρίτη (16/6), ο μάρτυρας-κλειδί και φίλος του 65χρονου Ιταλού που έφτασε πρώτος στο σημείο της διπλής δολοφονίας μάνας και γιού στον Λόγγο Αιγίου.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον 65χρονο σύζυγο του θύματος, που κρατείται ως ο βασικός ύποπτος, να εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα.

Οι αναλύσεις στα κατασχεθέντα πειστήρια από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένεται να ρίξουν επίσης περισσότερο «φως» στην υπόθεση.

Μάνα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, λέει ο 65χρονος Ιταλός

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει αλλάξει στάση και συνεχίζει να αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Ενώπιον της ανακρίτριας, υποστήριξε ότι η 54χρονη με τον γιο της αλληλοσκοτώθηκαν.

Ήταν μια εκδοχή την οποία έδινε τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα αυτό το οποίο φέρεται να υποστηρίζει είναι ότι η γυναίκα είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα και πιθανόν αυτό να οδήγησε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, σημείο κλειδί για τους αστυνομικούς θεωρείται η σκηνή του εγκλήματος και αυτό γιατί υπάρχουν στοιχεία, σύμφωνα με πηγές από την Αστυνομία, ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις στον τόπο του εγκλήματος, στο δωμάτιο όπου βρέθηκαν οι δύο σοροί.

Στο επίκεντρο η κατάθεση του φίλου του Ιταλού που έφτασε πρώτος στο σημείο

Και σε αυτό, άπλετο φως αναμένεται να ρίξει η κατάθεση του φίλου του Ιταλού, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος έφτασε στο σημείο. Ο Ιταλός πήρε τηλέφωνο το φίλο του πριν την αστυνομία, ακριβώς να πάει στο σπίτι για να δει τι έχει γίνει.

Έτσι, η αναλυτική καταγραφή και το τι είδε ο φίλος του Ιταλού μέσα στο σπίτι, θεωρείται από τους αστυνομικούς πολύ σημαντικό στοιχείο και γι αυτό το λόγο αναμένεται να τον καλέσουν προκειμένου να καταθέσει εκ νέου στοιχεία για την υπόθεση αυτή, προκειμένου να δουν για το πώς έχει σκηνοθετηθεί κατά την αστυνομία, ο τόπος του εγκλήματος, μιας και φαίνεται ότι έχουν βρεθεί στίγματα από αίματα σε διάφορα σημεία, τα οποία κάποιος επιχείρησε στη συνέχεια να σβήσει, να τα καθαρίσει με υλικά τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν βρεθεί.