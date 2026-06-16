Τίνα Μεσσαροπούλου: Έχω δει τον εαυτό μου με ΑΙ να κλαίει έξω από την εντατική και τον άντρα μου σε καροτσάκι

Η Τίνα Μεσσαροπούλου πήρε θέση στο πάνελ της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε εκ νέου για τους δύσκολους τελευταίους μήνες, όταν ο σύζυγός της Γιώργος Μυλωνάκης, έδινε μάχες στα χέρια των γιατρών.

Η παρουσιάστρια αισθάνθηκε την ανάγκη να αναφερθεί σε δημοσιεύματα και εικόνες που δημιουργήθηκαν με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος, ήταν ένα «κλικ» στα social media. Η ίδια και τα παιδιά της, μέσα στην αγωνία τους, προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

«Τα παιδιά, το λέμε και από προσωπική πείρα, πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Δεν θα πιστέψουν αυτό που δεν βλέπουν. Όταν μέσα στο σπίτι σου όλα είναι καλά, δεν θα πιστέψω ένα “χ,ψ” περιοδικό. Τώρα κάνουνε και AI. Τώρα σε βάζουνε σε διάφορα. Άσε τι έχω δει όλο αυτό το διάστημα», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου για μια σειρά από δημοσιεύματα και εικόνες που διακινήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες.

«Να σου πω τι έχω δει; Έχω δει τον εαυτό μου να κλαίει μέσα στην εντατική, να κλαίει έξω από την εντατική… Έχω δει τον άντρα μου σε καροτσάκι μέσα στην εντατική, έξω από την εντατική, διασωληνωμένο επίσης. Με AI ήταν όλα αυτά», μοιράστηκε για πρώτη φορά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Με ΑΙ ήταν όλα αυτά; Έπρεπε να κάνεις μηνύσεις! Είναι δυνατόν με AI να βάλεις τον άνθρωπο, τον άρρωστο; Το ακούω τώρα και μου σηκώθηκε η τρίχα. Είναι τραγικό!», σχολίασε έκπληκτος ο Δημήτρης Παπανώτας.

Στη συνέχεια της εκπομπής, η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε στην τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου: Κοίταξε, πίσω από αυτό το τηλεφώνημα, υπάρχει μία κόντρα χρόνων. Επίσης, υπάρχει μία -πώς να το πω;- πρόταση χρόνων του Γρηγόρη για να επανέλθει στο πρωινό.

Δεν το έχει κρύψει ότι θέλει να το κάνει με τους δικούς του όρους. Αυτό που κάνει το ραδιόφωνο λίγο-πολύ να το κάνει και στην τηλεόραση με την ίδια παρέα. Τι σας κάνει εντύπωση από αυτό που ακούσατε; Ο Γρηγόρης είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ αυθόρμητος και αυτό που σκέφτεται, αυτό και κάνει. Δεν νομίζω να το πολυσκέφτηκε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι, αυτό που εκείνη την ώρα ήθελε να κάνει, αυτό έκανε», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος».