Έκλεβαν και μεταπωλούσαν ΙΧ στην Αττική: «Καθάρισαν» πάνω από 1 εκατ. ευρώ - 13 συλλήψεις

Πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ κατάφεραν να αποκομίσουν τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από τις αρχές και δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων.

Η οργάνωση «χτύπαγε» σε περιοχές της Αττικής και είχε πραγματοποιήσει πάνω από 30 κλοπές. Οι Αρχές προχώρησαν σε 13 συλλήψεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ασφαλιστικές απάτες.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023, αφαιρώντας οχήματα από διάφορες περιοχές της Αττικής.

Τα μέλη της δεν περιορίζονταν μόνο στις κλοπές. Αφού αποκτούσαν τα οχήματα, προχωρούσαν σε παραποίηση των στοιχείων τους, αλλοιώνοντας ακόμη και τους αριθμούς πλαισίου, ώστε να τα εμφανίζουν ως νόμιμα και να τα επαναπροωθούν στην αγορά αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ασφαλιστικές απάτες με εικονικά τροχαία

Παράλληλα, τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν ορισμένα από τα οχήματα για τη διάπραξη ασφαλιστικών απατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προκαλούσαν εικονικά τροχαία ατυχήματα και στη συνέχεια διεκδικούσαν αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες, αποκομίζοντας παράνομα χρηματικά ποσά.

33 κλοπές και εννιά υποθέσεις απάτης

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει:

33 περιπτώσεις κλοπής οχημάτων

9 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης



Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος και την κερδοφορία της εγκληματικής δραστηριότητας.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος και την πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων.