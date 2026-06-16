Δολοφονία στα Εξάρχεια: Τον Γεωργιανό συγκάτοικο του Τούρκου που πυροβολήθηκε εξ’ επαφής, αναζητούν οι αρχές

Τον Γεωργιανό συγκάτοικο του 25χρονου Τούρκου, που δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια, το Σάββατο, αναζητούν μέχρι και σήμερα (16.06.2026) οι ελληνικές αρχές.

Εκτιμούν πως η κατάθεσή του θα ρίξει περισσότερο «φως» στην υπόθεση της δολοφονίας, τόσο στην ταυτότητα των δραστών όσο και στα κίνητρά τους.

Ο 25χρονος Τούρκος δολοφονήθηκε στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη στα Εξάρχεια, με τον δράστη να τον πυροβολεί από κοντινή απόσταση, στο πρόσωπο. Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι πως μάρτυρας της δολοφονίας, υπήρξε το σκυλάκι του θύματος που παρέμενε σοκαρισμένο δίπλα στη σορό του ανθρώπου του, μέχρι να απομακρυνθεί από τις υπηρεσίες του δήμου.

Το θύμα είχε βαρύτατο ποινικό μητρώο στη χώρα του ληστείες και κλοπές σε σπίτια. Επίσης, είχε απασχολήσει για εμπόριο ναρκωτικών, για παράνομη οπλοκατοχή, για σωματικές βλάβες αλλά και για απάτες. Οι υπηρεσίες πληροφορίων της Τουρκίας ωστόσο, δεν τον είχαν καταχωρημένο ως μέλος κάποιας σκληρής εγκληματικής οργάνωσης.

Το θύμα νοίκιαζε διαμέρισμα στα Εξάρχεια και έμενε σε αυτό με τον Γεωργιανό συγκάτοικό του που αναζητείται από τις αρχές για καταθέσεις.

Στελέχη του τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών και στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπάρχει η εκτίμηση πως το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της δολοφονίας του φίλου του, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή».

Άτομο με το ίδιο όνομα είναι ύποπτο για συμμετοχή σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών

Ο φόνος του 25χρονου έγινε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο άτυχος νεαρός είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του. Τότε ο δολοφόνος του τον προσέγγισε και τον πυροβόλησε εξ επαφής στο πρόσωπο.

Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλυκες από πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Το θύμα βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο δράστης αρχικά πυροβόλησε 2 φορές το θύμα στο πρόσωπο και όταν αυτό έπεσε αιμόφυρτο στον δρόμο, το πυροβόλησε ακόμη 5.

Ο ιατροδικαστής που ολοκλήρωσε την εξέταση τη Δευτέρα, βρήκε «τυφλά» και διαμπερή τραύματα σε όλο το σώμα του.

Από τα βίντεο των καμερών ασφαλείας, προκύπτει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, τζιν παντελόνι και καπέλο. Μετά τη δολοφονία τράπηκε σε φυγή πεζός προς την πλατεία Εξαρχείων.

Ο 25χρονος ζούσε την Ελλάδα τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας ζητήσει άσυλο. Είχε δηλώσει διεύθυνση κατοικίας δομή φιλοξενίας στον Βοτανικό, που εν τέλει αποδείχτηκε πως δεν υπάρχει.

Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Είχε προσαχθεί 3 φορές εκ των οποίων μαζί με έναν υπήκοο Γεωργίας για μέθη, στον Βόλο.

Έλληνες αξιωματούχοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημειώνουν ακόμα ότι άτομο με το ίδιο ονοματεπώνυμο έχει καταχωριστεί ως ύποπτο για συμμετοχή σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Διευκρινίζουν ωστόσο ότι από την έως τώρα έρευνα, δεν έχει προκύψει με βεβαιότητα εάν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου έρχεται να προστεθεί σε ένα μακρύ κατάλογο με ανθρωποκτονίες Τούρκων στην Ελλάδα, που αποδίδονται στον πόλεμο μεταξύ αντίπαλων συμμοριών. Οι πιο γνωστές απ’ αυτές είναι οι επονομαζόμενοι Daltons, όπως και η Baygaralar, με δράση στη διακίνηση ναρκωτικών στην Τουρκία, την Ελλάδα αλλά και στην κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

