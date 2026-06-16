«Εκκλησιάζουσες» στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο: O Θέμης Μουμουλίδης ξανάρχεται με Χατζηπαναγιώτη- Ασλάνογλου

Η αριστοφανική παράσταση σε ύφος τσίρκου περιοδεύει πανελλαδικά και αναμένεται στην πόλη μας στις 6/9
«Σκόρπιες» είναι οι πληροφορίες για τα θεάματα που θα υποδεχθούμε το καλοκαίρι καθώς δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα για την χρήση του Αρχαίου Ωδείου και την τελική διαμόρφωση του φεστιβάλ του Δήμου.
Οι επώνυμοι θίασοι που περιοδεύουν πάντως ενημερώνουν αν θα σταθμεύσουν στα μέρη μας. Ανακοινώθηκε πως έρχεται η παράσταση «Εκκλησιάζουσες- Γυναίκες στην Εξουσία» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Θέμη Μουμουλίδη, που στο παρελθόν υπήρξε διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη θα κάνει πανελλαδική τουρνέ με πρωταγωνιστές τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη (Πραξαγόρα) και Μελίνα Ασλάνογλου (Κομπέρ), γεμάτη φαντασία, χρώμα και ρυθμό. Πρόκειται για μια πρωτότυπη διασκευή όπου η μουσική κυριαρχεί, συνδυάζοντας στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ.
Δέκα εξαιρετικοί ερμηνευτές ζωντανεύουν επί σκηνής, ένα ξέφρενο καρναβάλι. Ενορχηστρώνει και σχολιάζει – ενίοτε με λόγια σύγχρονων ποιητών και στοχαστών ένας κομπέρ – ο ποιητής ή ο ίδιος ο Διόνυσος.
Προμηνύεται μια σκηνική γιορτή της μεταμφίεσης. Ταυτόχρονα μέσα από τον σατιρικό λόγο λειτουργεί ως πικρό πολιτικό σχόλιο Η παράσταση είναι συμπαραγωγή δύο σημαντικών φορέων, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και της 5ης Εποχής. Βασίζεται στην πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δη.Πε.Θε. Αγρινίου Λευτέρη Γιοβανίδη και του Θέμη Μουμουλίδη, δημιουργού της 5ης Εποχής,
Την μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου, την κινησιολογική επεξεργασία – χορογραφία η Πατρίσια Απέργη, τα κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος.
Πανελλαδική πρεμιέρα στις 3/6 στο Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου, Αγρίνιο. Θα περάσει στις 12/8 από το Θέατρο Φλόκα Αρχαίας Ολυμπίας, στις 13/8 από το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας και αναμένεται 6 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας.
Μην χάσετε τον Γκάρι Ολντμαν: Δύσοσμος και κυνικός, «στον πάγκο» της βρετανικής κατασκοπείας
Τέιλορ Σουίφτ: Δεύτερη νεότερη τραγουδοποιός ever με απονεμητή τον Στίβεν Σπίλεμπεργκ
Polka dots: Tα πουά ξαναγύρισαν ως βασικό summer print, δείτε επίκαιρες προτάσεις
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr