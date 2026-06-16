«Εκκλησιάζουσες» στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο: O Θέμης Μουμουλίδης ξανάρχεται με Χατζηπαναγιώτη- Ασλάνογλου

«Σκόρπιες» είναι οι πληροφορίες για τα θεάματα που θα υποδεχθούμε το καλοκαίρι καθώς δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα για την χρήση του Αρχαίου Ωδείου και την τελική διαμόρφωση του φεστιβάλ του Δήμου.

Οι επώνυμοι θίασοι που περιοδεύουν πάντως ενημερώνουν αν θα σταθμεύσουν στα μέρη μας. Ανακοινώθηκε πως έρχεται η παράσταση «Εκκλησιάζουσες- Γυναίκες στην Εξουσία» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Θέμη Μουμουλίδη, που στο παρελθόν υπήρξε διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη θα κάνει πανελλαδική τουρνέ με πρωταγωνιστές τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη (Πραξαγόρα) και Μελίνα Ασλάνογλου (Κομπέρ), γεμάτη φαντασία, χρώμα και ρυθμό. Πρόκειται για μια πρωτότυπη διασκευή όπου η μουσική κυριαρχεί, συνδυάζοντας στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ.