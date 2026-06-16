Ναύπλιο: «Την προπηλάκισαν άγρια κι έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες» λέει ο Γιαννάκος για το θάνατο 55χρονης νοσηλεύτριας

Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν όταν πέντε Ρομά που είχαν τραυματιστεί σε τροχαίο μεταφέρθηκαν μόνοι τους στο νοσοκομείο, το οποίο εκείνη την ώρα δεν εφημέρευε. Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγο αργότερα συγκεντρώθηκαν δεκάδες συγγενείς και φίλοι τους στα Επείγοντα.

Για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε και έχασε τη ζωή της η 55χρονη νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Ναυπλίου μίλησε στο MEGA ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dja6jz8wvqtd" ></iframe> </div>

«Έγινε τροχαίο με πέντε Ρομά, πήγαν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου και μετά πλάκωσε όχλος, καμιά τριανταριά άτομα. Προπηλάκιζαν ανθρώπους επειδή δεν συμφωνούσαν με τους γιατρούς. Είναι κάτι συνηθισμένο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε ότι η 55χρονη νοσηλεύτρια βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης.

«Την προπηλάκισαν άγρια την 55χρονη. Η γυναίκα αυτή πριν από τρία χρόνια είχε χάσει το παιδί της. Από το στρες δεν άντεξε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ ακολούθησε μάχη των συναδέλφων της για να τη σώσουν.

«Έγινε προσπάθεια ανάνηψης για 45 λεπτά και στη συνέχεια διασωληνώθηκε», είπε, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπήρχε λόγος για την ένταση που προκλήθηκε από τους Ρομά, καθώς οι τραυματίες είχαν εξυπηρετηθεί άμεσα από το προσωπικό.

«Δεν υπήρχε λόγος να φωνάζουν. Όλοι εξυπηρετήθηκαν και με το παραπάνω», τόνισε.

Παράλληλα, επανέφερε το ζήτημα της ασφάλειας στα δημόσια νοσοκομεία, σημειώνοντας ότι παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν συνέχεια.

«Έχει κληθεί χιλιάδες φορές η αστυνομία για τέτοια περιστατικά. Τα νοσοκομεία είναι ξέφραγο αμπέλι. Στα Επείγοντα σπάνε, βρίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Ο σεκιούριτι δεν έχει δικαίωμα σωματικής επαφής», ανέφερε.

Όπως είπε, η αστυνομία έφτασε στο νοσοκομείο όταν πλέον η κατάσταση είχε ξεφύγει.

«Η αστυνομία ήρθε κατόπιν εορτής», σχολίασε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αποκάλυψε ότι η άτυχη 55χρονη με τον σύζυγό της είχαν δωρίσει τις οικονομίες που κρατούσαν για το παιδί τους, το οποίο είχε φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ενισχυθεί το Τμήμα Ανακουφιστικής Φροντίδας του νοσοκομείου.