Αχαΐα: Θλίψη για τον θάνατο 43χρονης μητέρας – Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μελίνα Κανελλακοπούλου

Σήμερα Τρίτη η κηδεία της 43χρονης στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάππα
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου της Μελίνας Κανελλακοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 6:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάππα, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.
Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 6:00 μ.μ.
Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τον σύζυγό της Γεώργιο Κανελλακόπουλο, την κόρη της Ελένη, τα αδέλφια, τα ανήψια της και τους λοιπούς συγγενείς που θρηνούν την απώλειά της.
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