Αχαΐα: Θλίψη για τον θάνατο 43χρονης μητέρας – Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μελίνα Κανελλακοπούλου

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου της Μελίνας Κανελλακοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 6:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάππα, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 6:00 μ.μ.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τον σύζυγό της Γεώργιο Κανελλακόπουλο, την κόρη της Ελένη, τα αδέλφια, τα ανήψια της και τους λοιπούς συγγενείς που θρηνούν την απώλειά της.