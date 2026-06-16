Επιμελητήριο Αχαΐας: Δωρεάν σεμινάρια Digital Marketing για τα μέλη

Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ., στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αναβάθμιση των γνώσεων των επιχειρήσεων της περιοχής, διοργανώνουν κύκλο τριών δωρεάν εξειδικευμένων σεμιναρίων με θέμα το Digital Marketing.

Με σύνθημα «Με γνώση. Με στρατηγική. Με αποτέλεσμα.», τα σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά στα οικονομικά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου Αχαΐας και έχουν στόχο να προσφέρουν σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές γνώσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εισηγητής των σεμιναρίων θα είναι ο ειδικός σε θέματα Digital Marketing, κ. Θάνος Μπερτές, ο οποίος θα παρουσιάσει μέσα από πρακτικά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και διαδραστικά workshops σύγχρονες τεχνικές και στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα από κάθε επιχείρηση.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων

Δευτέρα 22 Ιουνίου | 18:00 – 21:00

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Χτίζοντας κερδοφόρα online παρουσία

Τετάρτη 24 Ιουνίου | 18:00 – 21:00

Social Media & Google Ads

Παρασκευή 26 Ιουνίου | 18:00 – 21:00

Budget & Αποτελέσματα: Πώς επενδύουμε σωστά στο Digital Marketing

Χώρος διεξαγωγής

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στην οδό Αγίου Ανδρέου 89-91 στην Πάτρα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Link Συμμετοχής https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXWnrhbgmznEx0M9LbEi8_tu9YM4uKX0WDkK13loptwVq5ow/viewform?usp=publish-editor

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Γραφείο Διαμεσολάβησης & Ενημέρωσης ( [email protected] και 2610 277779 εσωτ. 30), ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. ([email protected] και 2610 241244)

Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τα μέλη του να αξιοποιήσουν αυτή τη σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών τους στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.