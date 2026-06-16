Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συγχαρητήρια στο Γυμνάσιο Δάφνης Καλαβρύτων για την πανελλήνια διάκριση

«Κάθε διάκριση ενός παιδιού της Αχαΐας είναι μια νίκη για ολόκληρη την κοινωνία μας». Με αυτά τα λόγια η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου , συνεχάρη τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Δάφνης Καλαβρύτων για τη σημαντική τους επίδοση στον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Η θάλασσα που θέλω να έχω!».

Η καλλιτεχνική επιτυχία του σχολείου, που βραβεύτηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, αναδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν στα σχολεία της ελληνικής περιφέρειας, όταν η γνώση, η δημιουργικότητα και η προσπάθεια συναντούν την καθοδήγηση και την έμπνευση των εκπαιδευτικών.

Η δήλωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου:

«Η επιτυχία των μαθητών του Γυμνασίου Δάφνης Καλαβρύτων μας γεμίζει υπερηφάνεια και αισιοδοξία. Τα παιδιά μας αποδεικνύουν ότι η ευρηματικότητα και η κοινωνική ευαισθησία δεν γνωρίζουν γεωγραφικά όρια και ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να πρωταγωνιστεί όταν της δίνονται ευκαιρίες και εφόδια.

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς όλους τους μαθητές που συμμετείχαν, τη μαθήτρια Λίνα Ροδοπούλου για τη διάκρισή της, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου που με αφοσίωση και αγάπη στηρίζουν κάθε προσπάθεια των παιδιών.

Η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη για το μέλλον του τόπου μας. Η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε δράσεις που καλλιεργούν τη γνώση, την περιβαλλοντική συνείδηση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό είναι μια στρατηγική επιλογή που διευρύνει τις δυνατότητές τους και ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, προσπαθούμε να δημιουργούμε συνεχώς περισσότερες ευκαιρίες έκφρασης και δημιουργίας. Διότι, κάθε διάκριση ενός παιδιού της Αχαΐας είναι μια νίκη για ολόκληρη την κοινωνία μας και ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον».