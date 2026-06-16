Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική

Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού: Νοσηλεύετα...

Όπως έγινε γνωστό η ίδια παρακολουθείται και από πνευμονολόγους καθώς αντιμετωπίζει ένα πνευμονολογικό πρόβλημα

Στο νοσοκομείο μπήκε την Δευτέρα η Μάρω Κοντού και σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. 

Τη νοσηλεία της Μάρως Κοντού επιβεβαίωσε και ο Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Όπως είπε, η Μάρω Κοντού έφτασε τη Δευτέρα, στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικόν.

Όπως έγινε γνωστό, η ίδια παρακολουθείται και από πνευμονολόγους καθώς αντιμετωπίζει ένα πνευμονολογικό πρόβλημα και – όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννακός – «είναι σε καλά χέρια». 

Ο ίδιος σημείωσε πως «ελπίζουμε να αναρρώσει σύντομα».

πηγηnewsit

Ειδήσεις Τώρα

Ακύλας: Η παγωμάρα στο green room, το ξέσπασμα του πατέρα του για τη συγγνώμη μετά τη Eurovision

Κρίνο και αγκάθι: Το teaser για τη δραματική νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1

Ακύλας: Η παγωμάρα στο green room, το ξέσπασμα του πατέρα του για τη συγγνώμη μετά τη Eurovision

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μάρω Κοντού
Spotlight
["\u039c\u03ac\u03c1\u03c9 \u039a\u03bf\u03bd\u03c4\u03bf\u03cd"]
834761
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight