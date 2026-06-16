Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική

Στο νοσοκομείο μπήκε την Δευτέρα η Μάρω Κοντού και σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου.

Τη νοσηλεία της Μάρως Κοντού επιβεβαίωσε και ο Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Όπως είπε, η Μάρω Κοντού έφτασε τη Δευτέρα, στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικόν.

Όπως έγινε γνωστό, η ίδια παρακολουθείται και από πνευμονολόγους καθώς αντιμετωπίζει ένα πνευμονολογικό πρόβλημα και – όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννακός – «είναι σε καλά χέρια».

Ο ίδιος σημείωσε πως «ελπίζουμε να αναρρώσει σύντομα».

πηγηnewsit