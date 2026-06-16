Πάτρα: Παραδόθηκε ο κόμβος Μιντιλογλίου – Κανονικά πλέον η κυκλοφορία προς Βραχνέικα

Ένα σημαντικό έργο για την οδική εξυπηρέτηση της νότιας Πάτρας ολοκληρώθηκε, καθώς παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο κόμβος Μιντιλογλίου που συνδέεται με τον Νέος Αυτοκινητόδρομος της Πατρών Πύργου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αίρονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, ενώ η διέλευση των οχημάτων από το Μιντιλόγλι προς τα Βραχνέικα πραγματοποιείται πλέον κανονικά κάτω από τη γέφυρα, διευκολύνοντας σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και οδηγών.

Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο Βασίλης Μαυρομύτης μέσα από ανάρτησή του στη σελίδα του Facebook «Πάτρα, η πόλη της καρδιάς μας», δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφία από το σημείο μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Η εικόνα αποτυπώνει τη νέα μορφή του κόμβου και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή.