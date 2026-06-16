Πάτρα: Παραδόθηκε ο κόμβος Μιντιλογλίου – Κανονικά πλέον η κυκλοφορία προς Βραχνέικα

Τέλος στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο σύνδεσης με τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου
Ένα σημαντικό έργο για την οδική εξυπηρέτηση της νότιας Πάτρας ολοκληρώθηκε, καθώς παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο κόμβος Μιντιλογλίου που συνδέεται με τον Νέος Αυτοκινητόδρομος της Πατρών Πύργου.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών αίρονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, ενώ η διέλευση των οχημάτων από το Μιντιλόγλι προς τα Βραχνέικα πραγματοποιείται πλέον κανονικά κάτω από τη γέφυρα, διευκολύνοντας σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και οδηγών.
Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο Βασίλης Μαυρομύτης μέσα από ανάρτησή του στη σελίδα του Facebook «Πάτρα, η πόλη της καρδιάς μας», δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφία από το σημείο μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Η εικόνα αποτυπώνει τη νέα μορφή του κόμβου και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή.
Φωτογραφία Βασίλης Μαυρομύτης
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