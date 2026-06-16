Δράμα: Στο μικροσκόπιο οι επαφές του αστυνομικού με ψυχολόγο μετά τη δολοφονία της συζύγου του και την αυτοκτονία του

Ερευνάται αν ο δράστης και αυτόχειρας είχε λάβει κάποια φαρμακευτική αγωγή - Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους να σκοτώσει με 8 μαχαιριές τη σύζυγό του - και επίσης συνάδελφό τους - πριν να βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.
Στο μικροσκόπιο φαίνονται να έχουν μπει συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο δράστης και αυτόχειρας καθώς, όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «μας προκύπτει ότι είχε μπει σε μια διαδικασία να διαλυθεί ο γάμος του ζευγαριού και ο συνάδελφος δεν μπορούσε να αντέξει τον χωρισμό και ζήτησε βοήθεια».
Ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ ο αστυνομικός που σκότωσε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε «δεν παραπέμφθηκε σε ψυχολόγο από την υπηρεσία του», η κυρία Δημογλίδου είπε ότι ερευνάται αν λάμβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή από τον ιδιώτη ψυχολόγο.
«Ποτέ δεν είχαν δώσει δικαίωμα, ήταν λειτουργικοί στην υπηρεσία, δεν είχαν αναφέρει ένταση στο σπίτι, δεν μας έχει αναφερθεί περιστατικό έντασης ή κακοποίησης» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.
Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή
Παράλληλα οι αστυνομικοί περιμένουν στοιχεία και από την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται σήμερα να εξετάσει τη σορό της γυναίκας που δολοφονήθηκε.
Η άτυχη γυναίκα δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της και τραυματίστηκε θανάσιμα από τουλάχιστον οκτώ μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Οι συνάδελφοί της αστυνομικοί την εντόπισαν ημίγυμνη στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο, ενώ δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι.
Η ανάρτηση λίγες ημέρες πριν το έγκλημα
Τραγικό παιχνίδι της μοίρας, μια ανάρτηση που είχε κάνει το θύμα και μητέρα δύο παιδιών στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δώδεκα ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον ίδιο της τον σύζυγο όπου αναφερόταν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride που «βάλλουν» την ελληνική οικογένεια, με αναφορά και στις γυναικτονίες στη χώρα μας.
«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ' τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή», ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση που αναδημοσίευσε η άτυχη γυναίκα.
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